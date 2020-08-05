Грабитель вскрыл сейф на даче Олега Тинькова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Санкт-Петербург, тиньков олег
Сейчас Олег Тиньков проходит лечение в Лондоне Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Злоумышленник проник в московский коттедж бизнесмена, владельца банка «Тинькофф» Олега Тинькова и его жены Рины Восман и вскрыл два сейфа. Грабитель вынес имущество на сумму свыше одного миллиона рублей.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что о краже полицейским рассказала горничная. «Женщина работает горничной у гражданки Рины Восман. С ее слов, придя на работу, она обнаружила беспорядок и сломанный сейф», — цитирует инсайдера RNS. Он добавил, что, по словам горничной, хозяева коттеджа находятся в Великобритании.

Ранее миллиардер Тиньков объявил о том, что борется с обнаруженной в октябре лейкемией (рак крови). После этой новости группа компаний «Тинькофф» потеряла почти полтора миллиарда долларов. Бизнесмен проходит лечение в одной из клиник Лондона. Чтобы сосредоточиться на лечении, Тинькову даже пришлось покинуть пост председателя правления банка «Тинькофф». Свои акции Тиньков передал в семейный траст. В конце июня миллиардер поделился в социальных сетях, как он боролся с раком и коронавирусом.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Здоровье Общество
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...