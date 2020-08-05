Грабитель вскрыл сейф на даче Олега Тинькова

Злоумышленник проник в московский коттедж бизнесмена, владельца банка «Тинькофф» Олега Тинькова и его жены Рины Восман и вскрыл два сейфа. Грабитель вынес имущество на сумму свыше одного миллиона рублей.
Источник в правоохранительных органах сообщил, что о краже полицейским рассказала горничная. «Женщина работает горничной у гражданки Рины Восман. С ее слов, придя на работу, она обнаружила беспорядок и сломанный сейф», — цитирует инсайдера RNS. Он добавил, что, по словам горничной, хозяева коттеджа находятся в Великобритании.
Ранее миллиардер Тиньков объявил о том, что борется с обнаруженной в октябре лейкемией (рак крови). После этой новости группа компаний «Тинькофф» потеряла почти полтора миллиарда долларов. Бизнесмен проходит лечение в одной из клиник Лондона. Чтобы сосредоточиться на лечении, Тинькову даже пришлось покинуть пост председателя правления банка «Тинькофф». Свои акции Тиньков передал в семейный траст. В конце июня миллиардер поделился в социальных сетях, как он боролся с раком и коронавирусом.
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