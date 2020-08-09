Жители регионов России отважились начать свой бизнес

Спрос на обучающие онлайн-курсы в период пандемии вырос на 16%. Больше всего россияне интересуются бизнес-направлениями. Эксперты связывают это с решением многих граждан открыть свое дело. Об этом свидетельствуют данные данным EdTech-компании Like Центр.
«Во II квартале 2020 года спрос на обучающие бизнес-курсы со стороны студентов из регионов вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Всего за этот период в компанию поступило около 37 тысяч заявок на обучение», — передает газета «Известия».
При этом в Москве динамика спроса оказалось отрицательной (—8%) и сократилась до 13,4 тысяч заявок. Руководитель направления Digital MBA в «Нетологии» Юлия Княжанская подтвердила, что интерес к онлайн-образованию в регионах вырос. Компания запустила для этого направление бизнес-обучения весной. Отмечается, что более 60% студентов — жители регионов. Эксперты связывают рост спроса на курсе желанием многих россиян открыть свой бизнес. При этом специалисты считают, что спрос на образовательные курсы будет расти и осенью. Если случится вторая волна коронавируса, то он увеличится еще сильнее.
Ранее сообщалось, что в РФ начал восстанавливаться рынок труда после пандемии. Фонд оплаты труда в России в июне сократился в среднем на 4% (по отношению к июню прошлого года). При этом в мае и апреле расходы компаний на зарплаты падали сильнее — на 8% и 6% соответственно.
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