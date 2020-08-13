На «России 1» похвалили работу ОМОНа на протестах в Белоруссии

Телеведущая Ольга Скабеева сказала, что силовые методы ОМОНа в Белоруссии эффективны для подавления митингов. Такое заявление она сделала в эфире телеканала «Россия 1».
По ее словам, протесты в Минске пресекли за три дня благодаря силовому подавлению оппозиции. «Когда ругают белорусский ОМОН за то, что он проявляет жестокость, обратите внимание, в Киеве разогнать не смогли, и Майдан начался и не заканчивается уже шестой год подряд», — сказала Скабеева. Она отметила, что не поддерживает произвол милиции, но подчеркнула, что такой метод работает, когда нужно разогнать митингующих.
На выборах в Белоруссии, по официальным данным, победил Александр Лукашенко с 80,23% голосов. У его главной соперницы Светланы Тихановской было всего 9,9%. После объявления результатов выборов в стране начались протесты и столкновения с силовиками. Четвертый день продолжаются задержания митингующих. Как сообщает
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