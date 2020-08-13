На фоне убытков «Газпрома» его топ-менеджеры хорошо разбогатели

Алексей Миллер и другие топ-пменеджеры «Газпрома» увеличили себе премии Фото: Антон Белицкий © URA.RU

На треть выросли доходы членов правления «Газпрома» (33%) по сравнению с прошлым годом. В отчетности компании указано, что по итогам января-июня текущего года их совокупный доход достиг 1,054 млрд рублей.

Судя по отчетности РСБУ, все члены правления, а всего их 14 человек, потеряли в зарплате примерно 20%. В годовом выражении заработок сократился до 363,584 млн рублей, пишут «Ведомости». Рост доходов произошел за счет премий. У ряда топ-менеджеров премиальное вознаграждение увеличилось в 1,8 раза до 602,87 млн, а у некоторых в 5,8 раза до 88,368 млн рублей.

При этом чистый убыток «Газпрома» по итогам первого полугодия составил 277 млрд рублей против прибыли в 371,1 млрд рублей годом ранее. Выручка предприятия сократилась на 26% (до 1,9 трлн рублей), а валовая прибыль газового монополиста снизилась на 45% (до 647 млрд рублей).

Как уточняет «Коммерсант», в состав правления «Газпрома» входят глава компании Алексей Миллер, семь его заместителей: Олег Аксютин, Елена Бурмистрова, Виталий Маркелов, Михаил Путин, Михаил Россеев, Фамил Садыгов, Сергей Хомяков. также вознаграждение получают члены правления газового монополиста: Сергей Кузнец, Владимир Марков, Сергей Меньшиков, Елена Михайлова, Вячеслав Михаленко и Геннадий Сухов.