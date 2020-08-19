Мировые цены на нефть снижаются второй день подряд на фоне осложнения отношений между Китаем и США. Бочка эталонной марки Brent стоит 45,21 доллара (-0,55%). Нефть WTI опустилась до отметки в 42,72 доллара за баррель (-0,40%).
Рубль немного подорожал по отношению к мировым валютам. Сейчас доллар стоит 73,16 рубля (-0,57), евро — 87,35 рубля (-0,14). Аналитики считают, что рубль в начале торгов вновь
Ситуация в России
Несмотря на ограничения добычи нефти в рамках ОПЕК+, мировая и российская экономики будут расти. Президент России Владимир Путин уверен, что падение экономики РФ будет меньшим, чем в других странах. Ограничения сделки ОПЕК+ в какой-то момент будут сняты, и российская
Предложение возобновить в августе единовременные выплаты на детей до 16 лет не поступало в распоряжение Минфина России. Член комитета Госдумы по социальной политике Олег Шеин заявил, что решение выплатить помощь от государства принимает президент РФ Владимир Путин. Он указал, что, скорее всего, вопрос решится до 1 сентября.
Объем свободных денег россиян в июле вырос на 13,7% — до 28,3 тысячи рублей на семью, что является
Минфин РФ расширит льготу по дивидендам для бизнеса в «русских офшорах». Переводить
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Министры мониторингового комитета ОПЕК+ рассмотрят
Прогнозы экспертов
Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский спрогнозировал падение российской валюты осенью до 80 рублей за доллар и 100 — за евро. Он уверен, что в ближайшие месяцы у рубля нет шансов на укрепление. При самом лучшем прогнозе он останется в диапазоне 70-76 рублей за доллар и 83-89 за евро.
Повторение дефолта 1998 года, когда финансовая система России не смогла выплачивать внутренние и внешние долги, маловероятно как в следующем году, так и в среднесрочной перспективе. У правительства и Центробанка сегодня гораздо больше резервов и поддерживается низкий уровень госдолга.
Цены на компьютерную технику уже осенью вырастут на 10—20% из-за увеличившегося спроса и снижения курса рубля. Дистрибьюторы электроники и аналитики заявили, что уже сейчас наблюдается дефицит на рынке среднего ценового сегмента.
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