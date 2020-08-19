Доллар может подорожать до 100 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Мировые цены на нефть снижаются второй день подряд на фоне осложнения отношений между Китаем и США. Бочка эталонной марки Brent стоит 45,21 доллара (-0,55%). Нефть WTI опустилась до отметки в 42,72 доллара за баррель (-0,40%).

Рубль немного подорожал по отношению к мировым валютам. Сейчас доллар стоит 73,16 рубля (-0,57), евро — 87,35 рубля (-0,14). Аналитики считают, что рубль в начале торгов вновь начнет понижаться из-за отсутствия стимулов для его укрепления.

Ситуация в России

Несмотря на ограничения добычи нефти в рамках ОПЕК+, мировая и российская экономики будут расти. Президент России Владимир Путин уверен, что падение экономики РФ будет меньшим, чем в других странах. Ограничения сделки ОПЕК+ в какой-то момент будут сняты, и российская нефтяная отрасль должна быть готова к этому, считает лидер государства.

Предложение возобновить в августе единовременные выплаты на детей до 16 лет не поступало в распоряжение Минфина России. Член комитета Госдумы по социальной политике Олег Шеин заявил, что решение выплатить помощь от государства принимает президент РФ Владимир Путин. Он указал, что, скорее всего, вопрос решится до 1 сентября.

Объем свободных денег россиян в июле вырос на 13,7% — до 28,3 тысячи рублей на семью, что является рекордным показателем с 2017 года . За год показатель увеличился на 7,2%. Эксперты связывают рост с тем, что россияне стали больше экономить.

Минфин РФ расширит льготу по дивидендам для бизнеса в «русских офшорах». Переводить прибыль за рубеж с налогом 5% смогут все международные холдинги — резиденты специальных административных районов в Калининграде и Владивостоке.

В среднем уровень ставок по кредитам , предлагаемым российскими банками, превышает уровень ставок по депозитам в 2,5 раза. Эксперты пришли к выводу, что в текущем году величина разрыва по ставкам существенно больше, чем в прошлом.

Что происходит в мире

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ рассмотрят итоги сокращения добычи нефти в июле . Будет решаться вопрос, как компенсировать объемы сырья из-за стран, которые не полностью выполнили свои обязательства в рамках договора.

Прогнозы экспертов

Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский спрогнозировал падение российской валюты осенью до 80 рублей за доллар и 100 — за евро. Он уверен, что в ближайшие месяцы у рубля нет шансов на укрепление. При самом лучшем прогнозе он останется в диапазоне 70-76 рублей за доллар и 83-89 за евро.

Повторение дефолта 1998 года, когда финансовая система России не смогла выплачивать внутренние и внешние долги, маловероятно как в следующем году, так и в среднесрочной перспективе. У правительства и Центробанка сегодня гораздо больше резервов и поддерживается низкий уровень госдолга.

Цены на компьютерную технику уже осенью вырастут на 10—20% из-за увеличившегося спроса и снижения курса рубля. Дистрибьюторы электроники и аналитики заявили, что уже сейчас наблюдается дефицит на рынке среднего ценового сегмента.

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