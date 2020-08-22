Стало известно, сколько жителей ДНР получили гражданство России

Глава самопровозглашенной Донецкой республики Денис Пушилин рассказал, сколько жителей республики получили российские паспорта. Число новых граждан России сравнимо с населением подмосковного Одинцово.
«Благодаря указу президента России Владимира Путина об упрощении получения гражданства РФ уже более 130 тысяч жителей нашей республики стали полноправными российскими гражданами. Донбасс душою и сердцем ощущает себя частью великой страны — России!» — написал Пушилин в своем telegram-канале.
Глава ДНР напомнил, что 22 августа отмечается день российского флага. Этот день важен для всех граждан, независимо от места проживания, считает Пушилин.
19 августа первый президент Украины рассказал, как остановить войну на Донбассе, пишет телеканал 360. На следующий день, 20 августа, Россия сорвала похищение лидера донбасского ополчения. Его пытались вывезти украинские спецслужбы.
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