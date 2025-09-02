В Пекине стартовала генеральная репетиция военного парада, посвященного 80-летию победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне. Об этом сообщает корреспондент URA.RU Екатерина Лазарева с места событий.
«Танки проехали на парад», — передает корреспондент URA.RU из Пекина. По ее словам, репетиция проходит в центральном районе китайской столицы, где расположены резиденции ряда руководителей и иностранных делегаций. Колонны танков и военная техника движутся по маршруту на площадь Тяньаньмэнь, где уже завтра состоится основное торжество.
Масштабный парад официально начнется 3 сентября в 9:00 утра по пекинскому времени (4:00 мск). Ранее представитель Объединенного штаба Центрального военного совета КНР У Цзэкэ сообщил, что в параде примут участие 45 военных расчетов, а само мероприятие продлится около 70 минут.
По информации Центрального телевидения Китая, вечером этого же дня в Доме народных собраний пройдет торжественный прием с участием председателя КНР Си Цзиньпина и других высших руководителей государства. Кроме того, в памятных мероприятиях примут участие двадцать шесть глав иностранных государств и правительств, включая президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Власти Пекина усилили меры безопасности: на ключевых магистралях ограничено движение, а доступ на площадь Тяньаньмэнь временно закрыт для туристов и жителей города.
