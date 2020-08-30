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Самое актуальное в Курганской области на 31 августа. Шумков провел совещание в кафе, школьники будут питаться бесплатно

© Служба новостей «URA.RU»
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Школьная столовая в школе №136. Екатеринбург, еда, кухня, приготовление пищи, столовая, школьное питание, школьная кухня, готовка еды
С нового учебного года школьники области будут питаться бесплатно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вадим Шумков собрал подчиненных в кафе — школьников будут бесплатно кормить — В Кургане произошло разбойное нападение на магазин. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 31 августа — в обзоре URA.RU:

Глава области провел совещание в кафе

Школьников будут кормить бесплатно

  • С нового учебного года в 328 школах учеников будут кормить бесплатно. В программу не включены только два нестандартных образовательных учреждения: школа дистанционного образования, воспитанники которой обучаются на дому, и вечерняя общеобразовательная школа.

В Кургане произошло нападение на магазин

  • В Кургане задержали пару молодых людей, которые ночью ограбили продуктовый магазин в Заозерном. Угрожая продавцу ножом, они открыто похитили из кассы более трех тысяч рублей. Силовики задержали подозреваемых уже через несколько часов. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя, фигурантом грозит до 10 лет колонии.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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