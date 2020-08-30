С нового учебного года школьники области будут питаться бесплатно
Вадим Шумков собрал подчиненных в кафе — школьников будут бесплатно кормить — В Кургане произошло разбойное нападение на магазин. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 31 августа — в обзоре URA.RU:
Глава области провел совещание в кафе
- Губернатор Вадим Шумков в субботу провел совещание с членами правительства области в одном из кафе Кургана. Фотографией с совещания он поделился на своей странице в Instagram.
Школьников будут кормить бесплатно
- С нового учебного года в 328 школах учеников будут кормить бесплатно. В программу не включены только два нестандартных образовательных учреждения: школа дистанционного образования, воспитанники которой обучаются на дому, и вечерняя общеобразовательная школа.
В Кургане произошло нападение на магазин
- В Кургане задержали пару молодых людей, которые ночью ограбили продуктовый магазин в Заозерном. Угрожая продавцу ножом, они открыто похитили из кассы более трех тысяч рублей. Силовики задержали подозреваемых уже через несколько часов. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя, фигурантом грозит до 10 лет колонии.
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