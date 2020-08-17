Банки загоняют россиян в долговую яму кредитками

Кредитка — самый дорогой и самый ненадежный банковский продукт Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Банки сделали ставки на кредитные карты как на один из самых доходных сегментов: они ослабляют требования к заемщикам по этому виду продукта. При этом средняя ставка по кредиткам сохраняется на уровне 25%, что гораздо выше потребительского кредита наличными.

Банки почти восстановили докризисный уровень выдачи кредиток по количеству карт и по объему лимитов. Как следует из данных БКИ ОКБ, еще в апреле было выдано 310 тысяч кредиток лимитом в 21 млрд рублей, а уже в июле количество выданных карт составило 600 тысяч с лимитом в 41 млрд рублей, пишет газета «Известия». Как отмечает гендиректор БКИ ОКБ Артур Александрович, кредитки являются более рискованным продуктом, чем займы наличными. Он отметил, что стоимость долга по карточкам пока в целом не выбивается из динамики последних лет.

Как считает аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин, россияне начали массово оформлять кредитки из-за реализации отложенного спроса, в том числе на непродовольственные товары и турпутевки после открытия авиасообщения. Эксперты подчеркивают, что ажиотаж по кредиткам в перспективе года-двух может привести к тому, что граждане попадут в долговую яму, если их доходы снизятся.

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