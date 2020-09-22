Новость о том, что «Яндекс» договорился о покупке TCS Group, в которую входит банк «Тинькофф», в соцсетях восприняли неоднозначно. Одни пользователи спорят о том, хороша покупка или плоха, другие пытаются разобраться, что может измениться в работе банка, но большинство — смеется над ситуацией и делает мемы. Самые яркие реакции — в подборке URA.RU.
Размер сделки составит около 5,48 млрд долларов. В компании «Яндекс» подтвердили информацию о переговорах по покупке TCS Group. На фоне этих сообщений акции группы, в которую входит банк «Тинькофф», взлетели почти на пять процентов.
Изначально информация о сделке между «Яндексом» и банком «Тинькофф» появилась в некоторых telegram-каналах. Реагируя на эти сообщения, представители «Тинькофф банка» в соцсетях назвали данные фейком, однако после появления официальной информации изменили свою позицию. Это стало одним из главных поводов для шуток пользователей.
Когда о сделке «Яндекса» и «Тинькофф банка» стало известно официально, пользователи соцсетей начали спорить о возможных изменениях. И если одни называли положительные стороны сделки, то другие предполагают, что работать с приложением банка теперь станет сложнее.
Однако большинство пользователей в соцсетях высказались о комичности сделки и представили свое видение происходящего.
Также пользователи вспомнили о том, как «Рокетбанк» неоднократно пытались приобрести различные организации.
И предположили, какой теперь будет совместная работа приложений банка «Тинькофф» и «Яндекса».
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