22 сентября 2020

В соцсетях хоронят «Тинькофф Банк» после продажи «Яндексу». «Ты должен был бороться со злом». МЕМЫ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Интернет-приложения. Екатеринбург, ноутбук, интернет, яндекс, поисковая система, поисковик
Многие пользователи боятся, что из-за сотрудничества с «Яндексом» работа банка ухудшится Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новость о том, что «Яндекс» договорился о покупке TCS Group, в которую входит банк «Тинькофф», в соцсетях восприняли неоднозначно. Одни пользователи спорят о том, хороша покупка или плоха, другие пытаются разобраться, что может измениться в работе банка, но большинство — смеется над ситуацией и делает мемы. Самые яркие реакции — в подборке URA.RU.

Размер сделки составит около 5,48 млрд долларов. В компании «Яндекс» подтвердили информацию о переговорах по покупке TCS Group. На фоне этих сообщений акции группы, в которую входит банк «Тинькофф», взлетели почти на пять процентов.

Изначально информация о сделке между «Яндексом» и банком «Тинькофф» появилась в некоторых telegram-каналах. Реагируя на эти сообщения, представители «Тинькофф банка» в соцсетях назвали данные фейком, однако после появления официальной информации изменили свою позицию. Это стало одним из главных поводов для шуток пользователей.

Когда о сделке «Яндекса» и «Тинькофф банка» стало известно официально, пользователи соцсетей начали спорить о возможных изменениях. И если одни называли положительные стороны сделки, то другие предполагают, что работать с приложением банка теперь станет сложнее.

Однако большинство пользователей в соцсетях высказались о комичности сделки и представили свое видение происходящего.

Олег Тиньков рассчитывает прибыль от сделки
Между «Яндекс.деньги» и банком «Тинькофф» Яндекс выбрал второе

Также пользователи вспомнили о том, как «Рокетбанк» неоднократно пытались приобрести различные организации.

И предположили, какой теперь будет совместная работа приложений банка «Тинькофф» и «Яндекса».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...