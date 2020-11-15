15 ноября 2020
14 ноября 2020
13 ноября 2020

Самое актуальное в Курганской области на 16 ноября. Школьникам продлили дистанционное обучение, власти возьму миллиардные кредиты

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане повысят стоимость проезда на автобусах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ученикам продлили онлайн-обучение — стоимость проезда на автобусах станет выше — правительство региона возьмет кредиты — начальника МВД отпустили из СИЗО. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 16 ноября — в обзоре URA.RU:

Школьников оставляют на дистанте

  • Школьники области, кроме учеников младших классов из сел, останутся на дистанционном обучении на неопределенный срок. Об этом 13 ноября сообщил областной департамент образования.

Подорожает стоимость проезда на автобусе

  • В Кургане на шести автобусных маршрутах до 24 рублей подорожает стоимость проезда. С 16 ноября цену на проезд поднимут на маршрутах № 308 и 353, с 17 ноября — на №311, с 18 ноября — на №10, с 19 ноября — на № 312 и 391.

Власти возьмут миллиардные кредиты

Начальник курганского отдела МВД выпущен из СИЗО

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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