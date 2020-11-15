В Кургане повысят стоимость проезда на автобусах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ученикам продлили онлайн-обучение — стоимость проезда на автобусах станет выше — правительство региона возьмет кредиты — начальника МВД отпустили из СИЗО. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 16 ноября — в обзоре URA.RU:

Школьников оставляют на дистанте

Школьники области, кроме учеников младших классов из сел, останутся на дистанционном обучении на неопределенный срок. Об этом 13 ноября сообщил областной департамент образования.

Подорожает стоимость проезда на автобусе

В Кургане на шести автобусных маршрутах до 24 рублей подорожает стоимость проезда. С 16 ноября цену на проезд поднимут на маршрутах № 308 и 353, с 17 ноября — на №311, с 18 ноября — на №10, с 19 ноября — на № 312 и 391.

Власти возьмут миллиардные кредиты

Начальник курганского отдела МВД выпущен из СИЗО

Начальника отдела МВД России «Каргапольский» Дениса Мурашова отпустили из СИЗО под домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Курганского областного суда.