В Кургане повысят стоимость проезда на автобусах
Ученикам продлили онлайн-обучение — стоимость проезда на автобусах станет выше — правительство региона возьмет кредиты — начальника МВД отпустили из СИЗО. Все самые интересные и важные новости Курганской области к утру 16 ноября — в обзоре URA.RU:
Школьников оставляют на дистанте
- Школьники области, кроме учеников младших классов из сел, останутся на дистанционном обучении на неопределенный срок. Об этом 13 ноября сообщил областной департамент образования.
Подорожает стоимость проезда на автобусе
- В Кургане на шести автобусных маршрутах до 24 рублей подорожает стоимость проезда. С 16 ноября цену на проезд поднимут на маршрутах № 308 и 353, с 17 ноября — на №311, с 18 ноября — на №10, с 19 ноября — на № 312 и 391.
Власти возьмут миллиардные кредиты
- Правительство области в ближайшее время планирует взять в банках новые кредиты на 6,5 млрд рублей для погашения ранее взятых кредитов.
- Также, власти региона возьмут в кредит около 10 млрд рублей в начале 2021 года.
Начальник курганского отдела МВД выпущен из СИЗО
- Начальника отдела МВД России «Каргапольский» Дениса Мурашова отпустили из СИЗО под домашний арест. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Курганского областного суда.
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