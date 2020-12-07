Мясников ответил на предложение сократить новогодние праздники

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Новогодние праздники помогают россиянам отдохнуть перед трудовыми буднями Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал предложение бывшего главного санитарного врача России, а ныне депутата Госдумы Геннадия Онищенко об отмене длинных праздничных дней после Нового года. По мнению Мясникова, праздники должны помочь людям справиться с депрессией, которая негативно влияет на здоровье.

«На здоровье россиян плохо влияет депрессия, изоляция, неуверенность в завтрашнем дне. Сегодня у людей одно светлое пятно — грядущие всенародные новогодние праздники», — написал доктор в своем telegram-канале. Мясников также предложил Онищенко спросить мнение народа по этому поводу, прежде, чем предлагать такую инициативу.

Ранее Онищенко потребовал отменить новогодние каникулы в России. По его мнению, они негативно сказываются на экономике страны, а также увеличивают нагрузку на систему здравоохранения из-за массовых обращений в скорую помощь, пишет телеканал 360. Другие врачи также раскритиковали такое предложения, считая праздники небольшим отпуском, в котором люди набираются сил перед новыми трудовыми буднями, поясняет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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