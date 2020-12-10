Жительница Кургана подсказала Медведеву идею нового закона

Председатель «Единой России», бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал идею жительницы Кургана Надежды Халус о защите денег россиян на банковских картах. Экс-глава российского правительства во время онлайн-приема пообещал заняться разработкой такого законопроекта, сообщает пресс-служба курганского регионального отделения партии.
Халус рассказала, что с ее карты ошибочно списали деньги в счет погашения несуществующего долга. После разбирательства деньги женщине вернули, но какое-то время она находилась в сложном финансовом положении.
«Чтобы впредь не допускать подобных ситуаций у других граждан, Надежда Халус предлагает в обязательном порядке перед списанием денежных средств по исполнительному производству банком информировать об этом клиента. А также дать возможность клиенту предоставить документы, подтверждающие отсутствие задолженности», — отмечают в курганском реготделении «ЕР».
«Я полностью поддерживаю вашу инициативу. Это необходимо законодательно установить», — обратился Медведев к жительнице Кургана. Он заявил, что даст необходимые поручения депутатам-единороссам, а также проинформирует об этой инициативе правительство РФ и Центробанк.
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