Жительница Кургана подсказала Медведеву идею нового закона

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Жительница Кургана предложила Дмитрию Медведеву разработать закон о защите денег россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель «Единой России», бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал идею жительницы Кургана Надежды Халус о защите денег россиян на банковских картах. Экс-глава российского правительства во время онлайн-приема пообещал заняться разработкой такого законопроекта, сообщает пресс-служба курганского регионального отделения партии.

Халус рассказала, что с ее карты ошибочно списали деньги в счет погашения несуществующего долга. После разбирательства деньги женщине вернули, но какое-то время она находилась в сложном финансовом положении.

«Чтобы впредь не допускать подобных ситуаций у других граждан, Надежда Халус предлагает в обязательном порядке перед списанием денежных средств по исполнительному производству банком информировать об этом клиента. А также дать возможность клиенту предоставить документы, подтверждающие отсутствие задолженности», — отмечают в курганском реготделении «ЕР».

«Я полностью поддерживаю вашу инициативу. Это необходимо законодательно установить», — обратился Медведев к жительнице Кургана. Он заявил, что даст необходимые поручения депутатам-единороссам, а также проинформирует об этой инициативе правительство РФ и Центробанк.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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