Комик Смирняга рассказал Дудю об отсылках во «Внутри Лапенко»

Сценарист «Внутри Лапенко» периодически пишет сценарии новых серий во сне Instagram, Алексей Смирнов

Режиссер и сценарист сериала «Внутри Лапенко» Алексей Смирнов (Смирняга) раскрыл, какие отсылки на другие фильмы есть в сериале. О них он рассказал в новом выпуске шоу «вДудь» на YouTube.

«Мы не вкладывали [такой смысл], а люди говорят, что это ссылки. И скидывают, что голова — это черный дембель из „ДМБ“. А я не смотрел, мы не вкладывали», — рассказал Смирнов.

Зато сценарист признался, что он большой поклонник сериала «Игра престолов». Именно на него во «Внутри Лапенко» есть множество отсылок. Например, Жилина оживили также, как Джона Сноу. Также в сериале есть отсылка на красную свадьбу «Игры престолов». «Это отсылка на предательство», — утверждает Смирняга.

Смирнов также заявил, что часть сценариев пишет во сне. Комик буквально засыпает, продолжая печатать. Кроме того, он часто сразу знает, какую музыку хочет поставить во «Внутри Лапенко» в ключевых сценах. Это одна из причин того, что в сериале часто появляются треки группы «Сектор Газа».

5 декабря вышел трейлер нового сезона «Внутри Лапенко». Это будет уже третий сезон, где появятся новые герои.