Вышел трейлер третьего сезона сериала «Внутри Лапенко», премьера состоится 7 декабря. Трейлер появился на официальном youtube-канале создателя проекта Антона Лапенко.
«Третий сезон многосерийной художественной киноленты „Внутри Лапенко“», — говорится в описании под видео. В трейлере представлены новые герои сериала, а также вновь показаны главные персонажи.
Премьера первого сезона «Внутри Лапенко» состоялась в начале декабря прошлого года. В середине 2020 года был показан второй сезон, финальная серия вышла в начале октября. Сериал выходит только на youtube-канале. Проект пользуется популярностью у пользователей соцсетей, многие герои и их фразы стали мемами. Каждую серию первого сезона посмотрели от восьми млн человек. Сам Лапенко также дал интервью Юрию Дудю, которое посмотрели 19 млн человек.
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