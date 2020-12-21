Экс-редакторы PornHub заявили о страшном влиянии порно на психику

Злоупотребление фильмами для взрослых приводит к проблемам с психикой Фото: Алексей Колчин © URA.RU

Чрезмерный просмотр порнофильмов приводит к паническим атакам и эмоциональной подавленности. Об этом сообщили бывшие модераторы сайта для взрослых PornHub.

Экс-сотрудники порноресурса признались, что каждый день им приходилось смотреть видео для взрослых, разделять их по рубрикам и отмечать ролики с подозрительным содержанием, например, со сценами изнасилования, инцеста или жесткого обращения с детьми. «Собеседники признавались, что испытывали эмоциональное выгорание после просмотра шокирующих видео», — приводит Lenta.ru заявления модераторов изданию Metro.

В день редакторам приходилось просматривать до 1200 видеороликов. Введение такой квоты привело к паническим атакам среди персонала: они понимали, что посмотреть столько роликов за день невозможно. По словам сотрудников, руководство PornHub просило находить их любые оправдания, чтобы ролик оставался на сайте.

Ранее платежные системы Mastercard и Visa запретили расплачиваться своими картами на Pornhub, пишет «Национальная служба новостей». Организованное компаниями расследование подтвердило наличие на порносайте роликов с насилием над детьми, уточняет Life . Вскоре ресурс удалил миллионы видео, которые были размещены на сайте неподтвержденными пользователями.