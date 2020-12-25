Пашинян заявил о готовности оставить пост премьер-министра

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что оставит пост по решению народа и выразил готовность провести внеочередные парламентские выборы в следующем году. Об этом политик написал на своей странице в Facebook.
«Приглашаю парламентские и заинтересованные внепарламентские силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов», — написал Пашинян. Он подчеркнул, что оставит пост премьера «только по решению народа», а в случае подтверждения доверия со стороны избирателей «продолжит лидерство в Армении в это трудное время».
5 декабря оппозиция потребовала, чтобы Никол Пашинян ушел в отставку. В случае, если он откажется выполнять ультиматум, по всей стране начнутся акции протеста и будут продолжаться до тех пор, пока требование не будет выполнено. 22 декабря протестующие атаковали здание правительства. Общественные волнения в стране начались после подписания премьером 9 ноября совместного заявления с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
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