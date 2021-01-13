РБК: газ из Украины на 100 млрд рублей оказался в залоге в России

Олигарх Дмитрий Фирташ отдал в качестве обеспечения по кредиту газ на сумму почти 100 млрд рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российская некоммерческая организация «Фонд промышленных активов» держит в залоге активы украинского олигарха Дмитрия Фирташа. В том числе, обещанием по кредиту стали акции подконтрольных ему компаний и газ в хранилищах на Украине стоимостью почти 100 миллиардов рублей.

«Активы украинского олигарха Дмитрия Фирташа, включая газ на сумму почти 100 млрд рублей, находятся в залоге у российского некоммерческого Фонда промышленных активов», — передает РБК со ссылкой на отчетность фонда за 2019 год. Свои активы предприниматель заявил как обеспечение по кредиту, полученному входящим в группу миллиардера Group DF холдингом. По условиям сделки, Фонд получил акции кипрских, украинских и европейских предприятий, а также природный газ. Позже суд арестовал имущество предпринимателя.

До 2014 года Фирташ был посредником в поставках российского газа на Украину. В марте 2014 года его задержали в Австрии по требованию США, которые обвинили олигарха в коррупционных преступлениях за пределами Украины. Вскоре его отпустили под залог, и все эти годы Фирташ проживает в Австрии и оспаривает американский запрос об экстрадиции.

По итогам 2020 года газовая отрасль Украины претерпела большие убытки, пишет « Федеральное агентство новостей ». Это привело к рекордному росту цен тарифов ЖКХ.