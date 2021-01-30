На торгах 30 января нефть зафиксировала свои показатели. Стоимость сырья марки Brent, как и вчерашним утром, составляет 55,02 доллара за бочку. Техасская WTI показала небольшое падение до 52,13 доллара за баррель (-0,21%). Евро стоит 91,92 рубля (-0,22%), доллар — 75,75 (-0,2%).
Ситуация в России
Власти России собираются менять Трудовой кодекс. Правительство РФ намерено прописать, в каких условиях чиновники будут освобождаться от ответственности за коррупцию. Под этими обстоятельствами подразумеваются стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, а также военные действия, теракты, запреты и ограничения, принимаемые государством.
Выплаты военным и сотрудникам ряда федеральных органов исполнительной власти увеличатся. Премьер-министр РФ подписал постановление об индексации некоторых выплат на 3,7%.
Российские банки больше
Ситуация в мире
США и их союзники
Цена
Мнения экспертов
Экс-советник Ельцина, экономист и президент одноименного Фонда экономических исследований Михаил Хазин предсказал России длительный кризис. Изменить ситуацию поможет только резкое изменение экономической политики государства. Он уверен, в кризисе виновата политика либералов, которые «целенаправленно усугубляют ситуацию». Ранее Хазин предсказывал дефолт 1998 года и мировой кризис 2008 года.
Финансовый советник Анна Харченко объяснила, куда лучше всего в современных условиях можно вложить 100 тысяч рублей. По ее мнению, эта сумма оптимально подходит для создания инвестиционного портфеля. Однако Харченко предупредила, что перед любым вложением нужно внимательно изучить принципы работы рынка ценных бумаг.
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