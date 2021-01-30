Экс-советник Бориса Ельцина предсказывает, что в России кризис будет продолжатся еще долгие годы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

На торгах 30 января нефть зафиксировала свои показатели. Стоимость сырья марки Brent, как и вчерашним утром, составляет 55,02 доллара за бочку. Техасская WTI показала небольшое падение до 52,13 доллара за баррель (-0,21%). Евро стоит 91,92 рубля (-0,22%), доллар — 75,75 (-0,2%).

Ситуация в России

Власти России собираются менять Трудовой кодекс. Правительство РФ намерено прописать, в каких условиях чиновники будут освобождаться от ответственности за коррупцию. Под этими обстоятельствами подразумеваются стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, а также военные действия, теракты, запреты и ограничения, принимаемые государством.

Выплаты военным и сотрудникам ряда федеральных органов исполнительной власти увеличатся. Премьер-министр РФ подписал постановление об индексации некоторых выплат на 3,7%.

Российские банки больше не могут отказывать клиентам в обслуживании и блокировать их счета, даже если у клиента нет документов, подтверждающих его добросовестность. Причем это касается как граждан, так и бизнеса. Отказ от обслуживания теперь возможен лишь при обоснованном подозрении в отмывании преступных доходов или финансировании терроризма.

Ситуация в мире

США и их союзники не будут ослаблять санкции против России , введенные из-за Крыма и Донбасса. Американский посол в Москве Джон Салливан отметил, что их позиция по Украине остается прежней и они продолжат диалог с привлечением всех используемых форматов, будь то нормандский или другие формы межправительственного взаимодействия.

Цена биткоина резко возросла . После того, как глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск добавил хештег этой криптовалюты в свою учетную запись в Twitter, криптовалюта за час подорожала на 5 тысяч долларов. Однако затем перешла к снижению более чем на 10%, достигнув отметки в 33,75 тысячи долларов.

Мнения экспертов

Экс-советник Ельцина, экономист и президент одноименного Фонда экономических исследований Михаил Хазин предсказал России длительный кризис. Изменить ситуацию поможет только резкое изменение экономической политики государства. Он уверен, в кризисе виновата политика либералов, которые «целенаправленно усугубляют ситуацию». Ранее Хазин предсказывал дефолт 1998 года и мировой кризис 2008 года.

Финансовый советник Анна Харченко объяснила, куда лучше всего в современных условиях можно вложить 100 тысяч рублей. По ее мнению, эта сумма оптимально подходит для создания инвестиционного портфеля. Однако Харченко предупредила, что перед любым вложением нужно внимательно изучить принципы работы рынка ценных бумаг.

А вот хранить деньги дома эксперты не советуют. Управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий пояснил, что деньги, которые лежат дома и не «работают», будут неизбежно обесцениваться. Даже долларовые накопления в таком случае будут «худеть» на полтора-два процента каждый год.