Стали известны главные регионы миграции из ЯНАО

Жители аварийного фонда в ЯНАО по новой программе переезда для приобретения жилья выбирают 5 регионов страны: Свердловскую и Московскую области, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Республику Крым. Об этом сообщает правительство ЯНАО.
«Речь идёт о регионах, по которым высказывают предпочтение заявители. Некоторые указывают сразу несколько регионов и вправе поменять свое решение при получении выплаты. Квот по субъектам нет, люди принимают решение сами. Особо отметим, что программа по переселению в Тюменскую область работает параллельно», — сообщили агентству URA.RU в пресс-службе правительства.
Пока своё желание о переезде в другие регионы изъявили более 50 семей. В этом году воспользоваться программой смогут 150 жителей аварийного фонда.
Так в округе выполняется поручение губернатора ЯНАО по расселению ветхого жилья к 2025 году. Ранее агентство URA.RU сообщало о том, что в Коротчаево к 2023 расселят весь аварийный фонд.
Подписывайтесь на URA.RU в