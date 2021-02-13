Врач раскрыл, как повлияет спад иммунитета весной на коронавирус

Прямой зависимости между иммунитетом и риском заболеть COVID-19 нет. Поэтому прием витаминов не избавит от вероятности заразиться. Об этом рассказал главный врач клиники экспертной медицины «Медицина 24/7» Олег Серебрянский.
Однако витаминные комплексы и занятия спортом не повредят организму. «Существуют множество других сезонных заболеваний: грипп, ОРВИ и т. п. Здесь уже доказано, что укрепление иммунитета способно снизить риск заражения и облегчить течение заболевания», — отметил Олег Серебрянский в беседе с агентством «Прайм».
Врач подчеркнул, что принимать любые препараты и витамины необходимо только после консультации со специалистом. По его словам, гипервитаминоз может быть страшнее, чем недостаток витаминов. Кроме того, по мнению Серебрянского, новые эффективные схемы терапии коронавируса и вакцинация показывают положительные результаты. Это позволяет надеяться, что весной не будет очередного пика заболеваемости.
Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что весной в РФ ожидается рост заболеваемости коронавирусом. Несоблюдение масочного режима и отказ от ограничений создадут риск новой волны COVID. Под конец зимы у людей снизится иммунитет, добавил ученый. Из-за этого они станут более уязвимыми перед всеми инфекциями.
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