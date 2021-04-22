Аналитики: как изменятся условия выдачи ипотеки в России

Российские банки могут начать смягчать требования к ипотечным заемщикам на фоне высокого спроса на жилье и общего снижения «качества» заемщиков. Об этом заявили аналитики международного рейтингового агентства Moody’s.
«Если цены на недвижимость продолжат расти, а реальные доходы домашних хозяйств останутся ограниченными, долговая нагрузка по новым ипотечным кредитам будет расти», — пишет РИА «Недвижимость» со ссылкой на исследование. Аналитики полагают, что высокий спрос на недвижимость и меньшая доля кредитоспособных заявок могут заставить банки смягчить требования к выдачам кредитов и снизить требования к первоначальному взносу по ипотеке.
По мнению младшего вице-президента, аналитика Moody’s Марии Малюковой, рост ипотечного кредитования создаст риски для крупнейших банков. В первую очередь, по словам Малюковой, это касается всех российских госбанков, а также Росбанка, Райффайзенбанка и Альфа-Банка из-за высокой доли ипотечных кредитов в их портфелях.
Ранее президент России Владимир Путин возмутился ростом цен на жилье в регионах и поручил проверить их. Позже в Минстрое рассказали, как можно удержать стоимость недвижимости на прежнем уровне. При этом участники рынка недвижимости предупредили, что снижение ипотечных ставок со стороны банков в скором времени приведет к резкому увеличению цен на недвижимость. Квартиры подорожают всего через несколько недель, уверена заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.
Подписывайтесь на URA.RU в