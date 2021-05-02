Михаил Литвин снимет совместное видео с Настей Ивлеевой Instagram, mikhail_litvin

Видеоблогер и стример Михаил Литвин пообещал отомстить телеведущей Насте Ивлеевой за татуировку, которую ему пришлось набить на youtube-шоу девушки «Agent Show». О наказании Литвин заявил на своей странице в Instagram.

В сторис блогер снял саму Ивлееву, которая стоит в поле на фоне гигантских кегель для боулинга. «Этот час настал — теперь ты на моем канале. Не упущу возможности, чтобы наказать тебя, в хорошем смысле», — обратился Литвин к Ивлеевой.

Причиной для «мести» стала татуировка «Punk’s Not Dead» (Панки не умерли). Эту фразу Литвину набили еще в 2019 году в шоу Ивлеевой в качестве наказания за проигранное испытание. Сама фраза является названием одной из песен группы Little Big.

Литвин стал популярным благодаря нескольким скандалам. В октябре 2020 года он сжег свой Mercedes GT63s стоимостью 13 млн рублей. После этого разбил лобовое стекло у чужого Rolls-Royce Phantom стоимостью около 50 миллионов рублей и сильно повредил спорткар Porsche Taycan Turbo S. Стример объяснил свой поступок тем, что «перепутал педали».