В Московской области прогремел взрыв

В подмосковном Ногинске произошел взрыв в квартире. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
«Произошел хлопок газовоздушной смеси из туристического газового баллончика в однокомнатной квартире на 14-м этаже», — сообщили в ведомстве «Подмосковью сегодня». Пожара после этого не было.
Взрывом выбило окна и входную дверь. Человек, находящийся в квартире во время инцидента, не пострадал.
Ранее взрыв произошел также в одной из квартир Новоуральска (Свердловская область). Тогда предполагалось, что это взорвалась граната. В инциденте погибли двое человек.
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