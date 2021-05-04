В Московской области прогремел взрыв

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Последствия взрыва кислородной станции в госпитале на базе ГКБ№2. Челябинск, выбитые окна, стекла, жилой дом после взрыва
Взрывом выбило окна (архивное фото) Фото:

В подмосковном Ногинске произошел взрыв в квартире. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

«Произошел хлопок газовоздушной смеси из туристического газового баллончика в однокомнатной квартире на 14-м этаже», — сообщили в ведомстве «Подмосковью сегодня». Пожара после этого не было.

Взрывом выбило окна и входную дверь. Человек, находящийся в квартире во время инцидента, не пострадал.

Ранее взрыв произошел также в одной из квартир Новоуральска (Свердловская область). Тогда предполагалось, что это взорвалась граната. В инциденте погибли двое человек.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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