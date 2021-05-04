В Московской области прогремел взрыв

Взрывом выбило окна (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В подмосковном Ногинске произошел взрыв в квартире. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

«Произошел хлопок газовоздушной смеси из туристического газового баллончика в однокомнатной квартире на 14-м этаже», — сообщили в ведомстве «Подмосковью сегодня». Пожара после этого не было.

Взрывом выбило окна и входную дверь. Человек, находящийся в квартире во время инцидента, не пострадал.

Ранее взрыв произошел также в одной из квартир Новоуральска (Свердловская область). Тогда предполагалось, что это взорвалась граната. В инциденте погибли двое человек.