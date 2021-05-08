Ополченцы Донбасса назвали главную проблему в войне с Украиной

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Учение с отработкой задач в тылу условного противника и в населенном пункте подразделения специального назначения ЗВО (Псковская обл.), армия, война, военный
Источник в ДНР заявил, что в Донбассе не хватает молодых добровольцев Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Недостаток молодых бойцов в рядах ополчения — главная проблема непризнанных ДНР и ЛНР в войне с силами Украины. Об этом заявил командир батальона в Донбассе на условиях анонимности.

«Большого количества желающих служить мы не наблюдаем. Возможно, я не должен этого говорить, но я это вижу», — цитирует «Ридус» командира. Он отметил, что надеется на массовый приход в ряды Народной милиции бойцов 40-50 лет. В таком случае победа в войне с Украиной станет возможной, считает он.

Командир подчеркнул, что недостаток военнослужащих вынуждает призывать в ряды армии девушек. Однако их не направляют в особо опасные места противостояния с ВСУ, уверил он.

Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков заявил, что приток добровольцев, желающих воевать в Донбассе, сократился из-за коронавирусных ограничений. По его словам, россияне могут столкнуться со сложностями при попытке пересечения границы региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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