Минтруд раскрыл, какими будут майские праздники в будущем

В ведомстве считают, что россияне не будут больше отдыхать в майские праздники так долго Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Минтруде России рассказали, что длинных выходных в майские праздники больше не планируется. Такой информацией поделился глава ведомства Антон Котяков.

«Нет», — коротко ответил он на вопрос. Ответ представителя Минтруда приводит РИА «Новости».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о непрерывных выходных днях с 1 по 10 мая, пишет телеканал 360. Это было сделано в качестве защитной меры против коронавирусной инфекции, в частности, предупреждения новой волны заболеваемости в РФ. Несмотря на то, что документ предусматривал сохранение за работниками заработной платы, значительная часть россиян боялась потерять из-за этого доход. Позже российский лидер назвал длинные майские выходные оправданным решением, так как, по его мнению, заболеваемость COVID-19 снизилась, приводит информацию RT.