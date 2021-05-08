08 мая 2021

Минтруд раскрыл, какими будут майские праздники в будущем

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Шашлыки. Тюмень, мангал, шашлыки, отдых
В ведомстве считают, что россияне не будут больше отдыхать в майские праздники так долго Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Минтруде России рассказали, что длинных выходных в майские праздники больше не планируется. Такой информацией поделился глава ведомства Антон Котяков.

«Нет», — коротко ответил он на вопрос. Ответ представителя Минтруда приводит РИА «Новости».

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о непрерывных выходных днях с 1 по 10 мая, пишет телеканал 360. Это было сделано в качестве защитной меры против коронавирусной инфекции, в частности, предупреждения новой волны заболеваемости в РФ. Несмотря на то, что документ предусматривал сохранение за работниками заработной платы, значительная часть россиян боялась потерять из-за этого доход. Позже российский лидер назвал длинные майские выходные оправданным решением, так как, по его мнению, заболеваемость COVID-19 снизилась, приводит информацию RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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