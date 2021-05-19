Главный редактор «Ведомостей» Шмаров покинул свой пост

Главный редактор газеты «Ведомости» Андрей Шмаров покинул свой пост. С 20 мая его место займет Ирина Казьмина, ранее работавшая заметистелем гендиректора по редакционному развитию АО «Бизнес Ньюс Медиа» (куда входят «Ведомости»).
«Мы благодарим Андрея Шмарова за проделанную работу и желаем удачи во всех дальнейших начинаниях», — приводят «Ведомости» слова председателя совета директоров АО «Бизнес Ньюс Медиа» Ивана Еремина. Уточняется, что решение о прекращении трудового договора Шмарова принято по соглашению сторон.
Издатель проекта «Сноб», один и основателей журнала «Эксперт» Андрей Шмаров был назначен исполняющим обязанности главного редактора газеты в апреле 2020 года. Тогда появилась информация о том, что предыдущие собственники хотят продать издание. В конце мая 2020 года «Ведомости» купил АО «Саппорт», а совет директоров «Бизнес Ньюс Медиа» утвердил Шмарова в должности главного редактора.
В знак протеста против нового руководства часть журналистов «Ведомостей» уволилась и создала собственное СМИ. Шмарова и нового редакционного директора Юрия Кацмана они называли людьми, которым чужды журналистские принципы и корпоративная культура издания.
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