Власти РФ хотят по-новому рассчитывать пенсии семьям с детьми

Предлагается отменить ограничение страхового стажа по уходу за детьми Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Госдуме предложили отменить ограничение, по которому в страховой стаж, влияющий на начисление пенсии, не включается период ухода за детьми более шести лет. Для пятого и последующих детей депутаты депутаты хотят установить индивидуальный пенсионный коэффициент 5,4. Такой законопроект внесли в нижнюю палату парламента.

«Период ухода за ребенком не может быть более шести лет, что фактически позволяет включать в страховой стаж время по уходу только за четырьмя детьми. Это представляется не только несправедливым по отношению к родителям, воспитывающим более четырех детей, но и не логичным», — указано в пояснительной записке к документу, который опубликован на сайте Госдумы. Предлагается изменить ФЗ «О страховых пенсиях» и отменить ограничение страхового стажа, который связан с периодом ухода за детьми.

Также отмечается, что не предусмотрены коэффициенты за пятого и последующих детей. Из-за этого родитель, который воспитывал более четырех детей, не может рассчитывать на прибавку к пенсии. «Данное ограничение является несправедливым и, по сути, ущемляет в правах многодетные семьи. Его можно объяснить только желанием государства сэкономить бюджетные средства», — написано в законопроекте. Поэтому предлагается установить индивидуальный пенсионный коэффициент 5,4 для пятого и последующих детей.

В России средний размер страховой пенсии по старости составляет 16,7 тысяч рублей. После индексации неработающие пенсионеры будут получать до 17,5 тысяч рублей, пишут «Аргументы недели».

Ранее стало известно, что части россиян прибавят к пенсии до 12 тысяч рублей. Такую прибавку может получить семья, у которой на иждивении есть несовершеннолетние дети и дети-студенты до 23 лет.