Умер Герой Советского Союза космонавт Шаталов

Космонавт Владимир Шаталов трижды летал в космос Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Умер космонавт Владимир Шаталов. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

«15 июня 2021 года на 94-м году жизни умер дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Александрович Шаталов. Госкорпорация „Роскосмос“ соболезнует родным и близким Шаталова», — говорится в сообщении.

Владимир Шаталов родился 7 декабря 1927 года в городе Петропавловске Акмолинской губернии (ныне — Северо-Казахстанская область Республики Казахстан). Он совершил три полета в космос. Является дважды Героем Советского Союза. Шаталов осуществил первую стыковку кораблей в космосе.