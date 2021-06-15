Умер Герой Советского Союза космонавт Шаталов

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Космонавт Владимир Шаталов трижды летал в космос Фото:

Умер космонавт Владимир Шаталов. Об этом сообщается на сайте Роскосмоса.

«15 июня 2021 года на 94-м году жизни умер дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР Владимир Александрович Шаталов. Госкорпорация „Роскосмос“ соболезнует родным и близким Шаталова», — говорится в сообщении.

Владимир Шаталов родился 7 декабря 1927 года в городе Петропавловске Акмолинской губернии (ныне — Северо-Казахстанская область Республики Казахстан). Он совершил три полета в космос. Является дважды Героем Советского Союза. Шаталов осуществил первую стыковку кораблей в космосе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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