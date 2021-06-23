По мнению Геннадия Онищенко, необходима единая политика разъяснений по вакцинации от COVID-19 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия», врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко возмутился, что прогнозы по коронавирусу в масс-медиа составляют «чуть ли не косметологи». По его мнению, необходимо сформировать единую политику, в соответствие с которой врачи будут вести разъяснения по ситуации с COVID-19 и вакцинации.

«У нас доходит до того, что чуть ли не косметологи составляют прогнозы по COVID и рассказывают, когда будет следующий подъем заболеваемости, — но это же неправильно!», — цитирует Онищенко сайт argumenti.ru. Он отметил, что требуется целенаправленная политика разъяснений, почему принято решение об обязательной вакцинации некоторых профессий. Эпидемиолог заявил, что такая политика должна разрабатываться на уровне Белого дома, а затем — на уровне каждого региона.

Онищенко сообщил, что вакцинировался еще в декабре. Он отметил, что поставил не «Спутник V», а цельновирионную вакцину — на основе живого вируса, который лишен своих инфекционных свойств с помощью специальной обработки.

Обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан ввели такие регионы России, как Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Тверская, Тульская, Кемеровская, Сахалинская, Нижегородская, Мурманская области и Ненецкий автономный округ, Крым. В тех субъектах федерации, где действует соответствующее постановление санитарного врача, работодатели могут отстранять от работы непривитых сотрудников, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Он отметил, что уволить за отказ от вакцинации нельзя — в трудовом кодексе нет такой нормы.