В Кремле отреагировали на скандал с «Мужским государством»

На заявления об угрозах должна реагировать полиция, напомнил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Разбирательство в конфликте между сетью ресторанов «Тануки» и telegram-каналом «Мужское государство» не является прерогативой Кремля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что на такие скандалы должны реагировать правоохранительные органы.

«Мы видели сообщения СМИ, но это не наша прерогатива. Если есть какие-то нарушения и заявления, то органы должны на это реагировать», — сообщил Дмитрий Песков журналистам во время конференц-колла.

Представители СМИ сообщили пресс-секретарю президента России, что в полиции не реагировали на заявления девушек, которые жаловались на угрозы от «Мужского государства». Песков вновь подчеркнул, что данной ситуацией должны заниматься правоохранительные органы.

«Мужское государство» начало травлю «Тануки» после рекламы с темнокожими моделями и ЛГБТ-символикой. Движение потребовало извинений перед русскими за «навязывание чуждых ценностей». После угроз «Мужского государства» и ложных сообщений о минировании заведений в Москве сеть ресторанов обратилась в правоохранительные органы, передает Life.