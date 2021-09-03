США подозревает сотню афганских беженцев в связи с талибами

10 тысяч нуждаются в дополнительных проверках, а из них около 100 могут иметь связь с талибами или другими террористами, сообщают источники Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета «Талибан» захватил власть в Афганистане

Из 30 тысяч афганских беженцев службы безопасности США заподозрили около ста человек в связях с террористической организацией «Талибан» (запрещена в РФ). Известно, что уже двух эвакуированных высылают в Косово для дополнительных проверок. Об этом сообщили источники, близкие к происходящему.

«Из более 30 тыс. вывезенных из Афганистана в США людей, около 10 тысяч нуждаются в дополнительных проверках, а из них около 100 могут иметь связь с талибами или другими террористами. Двое из этих ста вызвали достаточно подозрений для нового рассмотрения их статуса», — сказано в сообщении телеканала NBC.

Источники телеканала отметили, что если человек получил «красную пометку», то это не значит, что его обвиняют в терроризме и он представляет угрозу. Это указывает лишь на то, что службе безопасности США необходимо выяснить моменты личной информации о прибывших, чтобы умерить свое беспокойство.

Ранее сообщалось, что операция США по эвакуации людей из Афганистана осуществлена чрезвычайно успешно. Такое мнение высказал американский президент Джо Байден. По его словам, Соединенные Штаты вывезли из Афганистана всех, желавших этого.