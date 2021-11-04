В Госдуме придумали, как побороть мошенничество с микрозаймами

По действующему законодательству МФО не обязаны идентифицировать заемщика Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил бороться с мошеннечеством в сфере микройзаймов, обязав микрофинансовые организации (МФО) требовать у заемщиков документы, подтверждающие личность. Об этом сообщается в письме на имя главы ЦБ России Эльвиры Набиуллиной, которое есть в расположении RT.

На данный момент МФО не обязана запрашивать документы, подтверждающие личность клиента. «В целях минимизации рисков мошенничества в данной сфере прошу вас оценить целесообразность изменения данной нормы на „МФО обязана запрашивать у лица, подавшего заявление на получение микрозайма, документы и сведения, необходимые для проверки и подтверждения личности заемщика и решения вопроса о предоставлении микрозайма“», — предлагает Федоров в обращении.

По мнению депутата, такая мера поможет в борьбе со злоумышленниками, которые пользуются чужими данными. Также новая поправка позволит исправить недостатки в процессе идентификации личности заемщиков самими МФО.

Ранее URA.RU сообщало, что микрозаймы в России хотят выдавать под залог недвижимости. Также микрофинансовые организации собираются получать данные заемщиков из ПФР, Федеральной налоговой службы, и ГИС МВД.