The Economist объяснил, почему Россия не нападает на Украину

Россия может ослабить Украину без военного вторжения, считает The Economist Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Россия не начнет военное наступление на Украину до тех пор, пока немецкие регуляторы не разрешат запустить газопровод «Северный поток-2». Такое мнение выразили старший научный сотрудник Центра военно-морского анализа США Майкл Кофман и директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.

«Главным приоритетом для России в последние месяцы является получение сертификационного разрешения от немецких регуляторов на запуск газопровода „Северный поток-2“. А если начнется вторжение [на Украину], о разрешении можно будет забыть», — приводит мнение Майкла Кофмана и Дмитрия Тренина британское издание The Economist.

СМИ отмечает, что Москва может добиться своих целей по ослаблению Киева за счет срыва поставок энергоресурсов. Ранее Россия прекратила поставки энергетического угля на Украину. Это стало одной из причин остановки половины украинских тепловых электростанций. В Минэкономразвития РФ это решение связали с возросшим спросом на топливо внутри страны.

По мнению The Economist, отключение света и отопления может вызвать забастовки и протесты на Украине. Это подорвет позиции президента страны Владимира Зеленского, на что надеется Россия. СМИ привело в пример статью зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, в которой он назвал киевские власти «абсолютно несамостоятельными людьми», а главу Украины — марионеткой Запада, с которой нет смысла вести переговоры.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что Москва стягивает войска к границам Украины. По данным газеты The Washington Post, панику американских и европейских официальных лиц вызвали видео в социальных сетях, на которых предположительно российские военные перевозят танки и ракеты на юг и запад страны. Издание Politico со ссылкой на спутниковые снимки сообщило, что армия РФ также сконцентрировалась на границе России и Беларуси. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти сообщения вбросом. После в Москву прибыл глава ЦРУ Уильям Бернс. По данным CNN, он должен был предупредить Россию по Украине и узнать намерения Кремля.