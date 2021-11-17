Политолог: Поклонской грозит увольнение за речь против QR-кодов

Политтехнолог Станислав Белковский предсказал увольнение выступающих против QR-кодов Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Выступающую против QR-кодов посла России в африканской республике Кабо-Верде, экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую могут уволить. Об этом заявил политтехнолог Станислав Белковский.

«Легендарная Наталья Поклонская себе не изменяет. Но за такое можно и лишиться посольской должности. Впрочем, вряд ли она для г-жи Поклонской так важна и нужна. Ведь назначение послом в Кабо-Верде было явной формой унижения амбициозного и харизматичного политика. Способом изгнания Поклонской из РФ-политики». — написал Белковский в своем telegram-канале.

Ранее Поклонская уже выступала против использования QR-кодов. По ее мнению, так государство пытается завуалированно принуждать граждан к вакцинации от коронавируса, которая не является обязательной. Она особо подчеркнула, что лично она не против вакцин, но убеждена, что вакцинация должна быть исключительно добровольным выбором каждого.