Политолог: Поклонской грозит увольнение за речь против QR-кодов

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Период нерабочих дней. Екатеринбург, проверка qr-кода
Политтехнолог Станислав Белковский предсказал увольнение выступающих против QR-кодов Фото:
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Выступающую против QR-кодов посла России в африканской республике Кабо-Верде, экс-депутата Госдумы Наталью Поклонскую могут уволить. Об этом заявил политтехнолог Станислав Белковский.

«Легендарная Наталья Поклонская себе не изменяет. Но за такое можно и лишиться посольской должности. Впрочем, вряд ли она для г-жи Поклонской так важна и нужна. Ведь назначение послом в Кабо-Верде было явной формой унижения амбициозного и харизматичного политика. Способом изгнания Поклонской из РФ-политики». — написал Белковский в своем telegram-канале.

Ранее Поклонская уже выступала против использования QR-кодов. По ее мнению, так государство пытается завуалированно принуждать граждан к вакцинации от коронавируса, которая не является обязательной. Она особо подчеркнула, что лично она не против вакцин, но убеждена, что вакцинация должна быть исключительно добровольным выбором каждого.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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