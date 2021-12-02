Тиньков обвинил «Яндекс» в трусости из-за сорванной сделки

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Санкт-Петербург, фурсенко андрей, тиньков олег
Олег Тиньков рассказал подробности о сорвавшейся сделке с «Яндексом» Фото:

«Яндекс» отказался от сделки с TCS Group по покупке банка «Тинькофф», так как руководство корпорации испугалось банкира Олега Тинькова. С таким заявлением выступил сам Тиньков в фильме о банке «Он такой один».

В результате сделки должна была быть создана система, при которой Тиньков не имел бы контроля, но выступал бы консультантом по ведению бизнеса. «Менеджмент [«Яндекса»] испугался. Они говорят: «Ну нахрена нам. У нас есть [сооснователь «Яндекса»] Аркадий [Волож], который нам клюет [мозг], еще тут Тиньков появится, харизмат такой», — приводит слова Тинькова РБК.

Волож сейчас жалеет, что не купил банк, уверен Тиньков. Банкир отметил, что сейчас компания TCS Group стоит втрое больше, чем тогда.

«Яндекс» объявил о покупке TCS Group в сентябре 2020 года. В октябре сообщалось, что сделка не состоится, так как стороны не пришли к соглашению. Позднее Тиньков заявил, что сам разорвал сделку.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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