Экс-худрук МХАТа рассказал о возвращении Бузовой в театр. «Мы чувствуем огромный запрос рынка»

04 декабря 2021 в 01:31 Размер текста - 17 +

Бузова присоединиться к новому театру, если такое предложение к ней поступит, считает Бояков Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Бывший художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Горького (МХАТ) Эдуард Бояков сообщил о намерении создать новый театр и не исключил возможность восстановления спектакля с участием певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Об этом он заявил в интервью с журналисткой Тиной Канделаки. «Спектакль „Чудесный грузин“, в котором Ольга играет небольшую эпизодическую, но яркую и нужную роль, мы рассматриваем. Мы чувствуем огромный запрос рынка, и, может быть, мы его тоже восстановим. Я думаю, что она [Бузова — прим. URA.RU] будет с нами, если мы ее позовем», — отметил Бояков в ходе интервью в программе «Специальный гость с Тиной Канделаки» на телеканале RTVI. Ранее директор МХАТа Владимир Кехман снял с показа скандальный спектакль с участием Ольги Бузовой. Кехман заявил, что причиной прекращения показа спектакля стала «бездарность» произведения и низкие кассовые сборы. По словам директора театра, Бузова не нужна во МХАТе. По его мнению, она сама должна заплатить за выступление на легендарной сцене. После этого Бузова потребовала от МХАТа полмиллиона рублей. Театр платить деньги отказался. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Бывший художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Горького (МХАТ) Эдуард Бояков сообщил о намерении создать новый театр и не исключил возможность восстановления спектакля с участием певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Об этом он заявил в интервью с журналисткой Тиной Канделаки. «Спектакль „Чудесный грузин“, в котором Ольга играет небольшую эпизодическую, но яркую и нужную роль, мы рассматриваем. Мы чувствуем огромный запрос рынка, и, может быть, мы его тоже восстановим. Я думаю, что она [Бузова — прим. URA.RU] будет с нами, если мы ее позовем», — отметил Бояков в ходе интервью в программе «Специальный гость с Тиной Канделаки» на телеканале RTVI. Ранее директор МХАТа Владимир Кехман снял с показа скандальный спектакль с участием Ольги Бузовой. Кехман заявил, что причиной прекращения показа спектакля стала «бездарность» произведения и низкие кассовые сборы. По словам директора театра, Бузова не нужна во МХАТе. По его мнению, она сама должна заплатить за выступление на легендарной сцене. После этого Бузова потребовала от МХАТа полмиллиона рублей. Театр платить деньги отказался.