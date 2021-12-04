Заслуженный врач РФ объяснил недоверие россиян к вакцинации

04 декабря 2021 в 21:13 Размер текста - 17 +

Вакцины иногда не работают, что вызывает недоверие россиян Фото: Денис Моргунов © URA.RU Недоверие некоторых россиян к вакцинации от гриппа появилось потому, что иногда препарат не срабатывает. Такое мнение выразил заслуженный врач РФ, главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров, уточнив — вакцина не оказывает должного эффекта из-за того, что вирус мутирует. «Чтобы приготовить вакцину, ее нужно готовить летом, а летом у нас гриппа нет, значит надо смотреть, а что делается в Австралии, и думать, что в Австралии сейчас грипп есть, вот, наверное, такой же грипп придет к нам в феврале. А загад богат не бывает, вирус придет другой, а мы уже вакцину приготовили на тот штамм, который был в Австралии в мае. А он за это время успел к нашему февралю поменяться. Поэтому, оказывается, что вакцина не та, привитые болеют, растет недоверие к вакцинам», — поделился Никифоров в разговоре с корреспондентом радиостанции «Говорит Москва». Также врач считает, что сначала коронавирус оттеснил грипп на второй план. Но потом грипп «перегруппировался» и ударил с новой силой. Поэтому сейчас есть риск заразиться и COVID-19, и гриппом. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Недоверие некоторых россиян к вакцинации от гриппа появилось потому, что иногда препарат не срабатывает. Такое мнение выразил заслуженный врач РФ, главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров, уточнив — вакцина не оказывает должного эффекта из-за того, что вирус мутирует. «Чтобы приготовить вакцину, ее нужно готовить летом, а летом у нас гриппа нет, значит надо смотреть, а что делается в Австралии, и думать, что в Австралии сейчас грипп есть, вот, наверное, такой же грипп придет к нам в феврале. А загад богат не бывает, вирус придет другой, а мы уже вакцину приготовили на тот штамм, который был в Австралии в мае. А он за это время успел к нашему февралю поменяться. Поэтому, оказывается, что вакцина не та, привитые болеют, растет недоверие к вакцинам», — поделился Никифоров в разговоре с корреспондентом радиостанции «Говорит Москва». Также врач считает, что сначала коронавирус оттеснил грипп на второй план. Но потом грипп «перегруппировался» и ударил с новой силой. Поэтому сейчас есть риск заразиться и COVID-19, и гриппом.