Заслуженный врач РФ объяснил недоверие россиян к вакцинации

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Вакцины иногда не работают, что вызывает недоверие россиян Фото:

Недоверие некоторых россиян к вакцинации от гриппа появилось потому, что иногда препарат не срабатывает. Такое мнение выразил заслуженный врач РФ, главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров, уточнив — вакцина не оказывает должного эффекта из-за того, что вирус мутирует.

«Чтобы приготовить вакцину, ее нужно готовить летом, а летом у нас гриппа нет, значит надо смотреть, а что делается в Австралии, и думать, что в Австралии сейчас грипп есть, вот, наверное, такой же грипп придет к нам в феврале. А загад богат не бывает, вирус придет другой, а мы уже вакцину приготовили на тот штамм, который был в Австралии в мае. А он за это время успел к нашему февралю поменяться. Поэтому, оказывается, что вакцина не та, привитые болеют, растет недоверие к вакцинам», — поделился Никифоров в разговоре с корреспондентом радиостанции «Говорит Москва».

Также врач считает, что сначала коронавирус оттеснил грипп на второй план. Но потом грипп «перегруппировался» и ударил с новой силой. Поэтому сейчас есть риск заразиться и COVID-19, и гриппом.

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Недоверие некоторых россиян к вакцинации от гриппа появилось потому, что иногда препарат не срабатывает. Такое мнение выразил заслуженный врач РФ, главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров, уточнив — вакцина не оказывает должного эффекта из-за того, что вирус мутирует. «Чтобы приготовить вакцину, ее нужно готовить летом, а летом у нас гриппа нет, значит надо смотреть, а что делается в Австралии, и думать, что в Австралии сейчас грипп есть, вот, наверное, такой же грипп придет к нам в феврале. А загад богат не бывает, вирус придет другой, а мы уже вакцину приготовили на тот штамм, который был в Австралии в мае. А он за это время успел к нашему февралю поменяться. Поэтому, оказывается, что вакцина не та, привитые болеют, растет недоверие к вакцинам», — поделился Никифоров в разговоре с корреспондентом радиостанции «Говорит Москва». Также врач считает, что сначала коронавирус оттеснил грипп на второй план. Но потом грипп «перегруппировался» и ударил с новой силой. Поэтому сейчас есть риск заразиться и COVID-19, и гриппом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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