Лавров: Украину нужно заставить держать обещания

Украина, Германия и Франция пренебрегают своими обязанностями по нормандскому формату, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Украину нужно заставить соблюдать свои обязательства по Минским соглашениям, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, Киев не будет ничего делать, если его оставить наедине «со своей совестью».

«Если ее [Украину] оставить наедине с собой, со своей совестью — конечно, она ничего делать не будет. Ее надо заставлять, именно для этого и был создан нормандский формат», — заявил Сергей Лавров в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 24».

Глава МИД РФ отметил, что Германия и Франция также пренебрегают своими обязанностями в «Нормандской четверке». Лавров сообщил, что Москва обратила внимание Берлина и Парижа на то, что их необходимо выполнять.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина использует в Донбассе оружие, запрещенное Минскими соглашениями. Позднее Кремль сообщил, что Украина не исполняет свои обязательства, которые приняла на себя в нормандском формате. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что исполнение Минских соглашений и решение проблемы обмена пленными — это единственный путь для урегулирования конфликта в Донбассе. При этом он подчеркнул, что Россия не является стороной конфликта на востоке Украины.