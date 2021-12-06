Роспотребнадзор будет следить за жильем россиян из-за COVID

07 декабря 2021 в 02:31 Размер текста - 17 +

Роспотребнадзор создаст карту с заболевшими COVID Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В России появится эпидемиологический атлас, который позволит следить за распространением коронавирусной инфекции. Его разрабатывают специалисты Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора. Отмечается, что атлас будет представлять собой электронную карту, где будут указаны сведения о месте жительства зараженных, выздоровевших и умерших от конкретной инфекции людей вплоть до номера дома, однако без указания личных данных, передают «Известия». Разработчики считают, что это позволит следить за ходом распространения заболеваний, заранее готовиться к их вспышкам и лучше понимать поведение патогенов — например, нового штамма коронавируса «Омикрон». Ранее сообщалось, что в России сделают информационную систему с данными об опасных инфекциях. Такое решение принял председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России появится эпидемиологический атлас, который позволит следить за распространением коронавирусной инфекции. Его разрабатывают специалисты Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора. Отмечается, что атлас будет представлять собой электронную карту, где будут указаны сведения о месте жительства зараженных, выздоровевших и умерших от конкретной инфекции людей вплоть до номера дома, однако без указания личных данных, передают «Известия». Разработчики считают, что это позволит следить за ходом распространения заболеваний, заранее готовиться к их вспышкам и лучше понимать поведение патогенов — например, нового штамма коронавируса «Омикрон». Ранее сообщалось, что в России сделают информационную систему с данными об опасных инфекциях. Такое решение принял председатель правительства РФ Михаил Мишустин.