Роспотребнадзор будет следить за жильем россиян из-за COVID

В России появится эпидемиологический атлас, который позволит следить за распространением коронавирусной инфекции. Его разрабатывают специалисты Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора.
Отмечается, что атлас будет представлять собой электронную карту, где будут указаны сведения о месте жительства зараженных, выздоровевших и умерших от конкретной инфекции людей вплоть до номера дома, однако без указания личных данных, передают «Известия». Разработчики считают, что это позволит следить за ходом распространения заболеваний, заранее готовиться к их вспышкам и лучше понимать поведение патогенов — например, нового штамма коронавируса «Омикрон».
Ранее сообщалось, что в России сделают информационную систему с данными об опасных инфекциях. Такое решение принял председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
В России появится эпидемиологический атлас, который позволит следить за распространением коронавирусной инфекции. Его разрабатывают специалисты Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора. Отмечается, что атлас будет представлять собой электронную карту, где будут указаны сведения о месте жительства зараженных, выздоровевших и умерших от конкретной инфекции людей вплоть до номера дома, однако без указания личных данных, передают «Известия». Разработчики считают, что это позволит следить за ходом распространения заболеваний, заранее готовиться к их вспышкам и лучше понимать поведение патогенов — например, нового штамма коронавируса «Омикрон». Ранее сообщалось, что в России сделают информационную систему с данными об опасных инфекциях. Такое решение принял председатель правительства РФ Михаил Мишустин.