06 декабря 2021

Роспотребнадзор будет следить за жильем россиян из-за COVID

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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, скорая помощь, фельдшер, горбольница №2, пандемия коронавируса, средства защиты, водитель скорой помощи
Роспотребнадзор создаст карту с заболевшими COVID Фото:
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Коронавирус COVID-19

В России появится эпидемиологический атлас, который позволит следить за распространением коронавирусной инфекции. Его разрабатывают специалисты Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора.

Отмечается, что атлас будет представлять собой электронную карту, где будут указаны сведения о месте жительства зараженных, выздоровевших и умерших от конкретной инфекции людей вплоть до номера дома, однако без указания личных данных, передают «Известия». Разработчики считают, что это позволит следить за ходом распространения заболеваний, заранее готовиться к их вспышкам и лучше понимать поведение патогенов — например, нового штамма коронавируса «Омикрон».

Ранее сообщалось, что в России сделают информационную систему с данными об опасных инфекциях. Такое решение принял председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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В России появится эпидемиологический атлас, который позволит следить за распространением коронавирусной инфекции. Его разрабатывают специалисты Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной Роспотребнадзора. Отмечается, что атлас будет представлять собой электронную карту, где будут указаны сведения о месте жительства зараженных, выздоровевших и умерших от конкретной инфекции людей вплоть до номера дома, однако без указания личных данных, передают «Известия». Разработчики считают, что это позволит следить за ходом распространения заболеваний, заранее готовиться к их вспышкам и лучше понимать поведение патогенов — например, нового штамма коронавируса «Омикрон». Ранее сообщалось, что в России сделают информационную систему с данными об опасных инфекциях. Такое решение принял председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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