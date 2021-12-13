Власти РФ начнут следить за тем, какие выплаты получают граждане

14 декабря 2021 в 08:35 Размер текста - 17 +

Новая система позволит ускорить перечисление выплат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Информацию о выплатах с 1 июня будут включать в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Такое решение приняли в правительстве РФ. Постановление вступает в силу 14 декабря. «Информация о назначении и выплате пособия будет размещаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). И направляться гражданам в личный кабинет на портале госуслуг», — указано на сайте правительства РФ. Система поможет уменьшить объем бумажной работы для работодателей. Для россиян ускорится перечисление выплат, им не нужно будет подавать заявления. До 1 июня Пенсионный фонд может получать с помощью этой системы информацию о реквизитах банковского счета человека для перечисления выплат. Постановление вступит в силу 14 декабря. Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий выявлять и вести учет граждан, которым положена соцподдержка государства. Для этого вводят ЕГИССО. Авторы инициативы отмечали, что сейчас уровень доходов россиян за чертой бедности определяют по статистике Росстата, сообщает «Национальная служба новостей». По их мнению, там часто бывает неподтвержденная информация, которая записывается со слов граждан. Данные о доходах россиян система будет считать на основе статистики ПФР, Федеральной налоговой службы, МВД и Росреестра, передает агентство Nation News. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Информацию о выплатах с 1 июня будут включать в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Такое решение приняли в правительстве РФ. Постановление вступает в силу 14 декабря. «Информация о назначении и выплате пособия будет размещаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). И направляться гражданам в личный кабинет на портале госуслуг», — указано на сайте правительства РФ. Система поможет уменьшить объем бумажной работы для работодателей. Для россиян ускорится перечисление выплат, им не нужно будет подавать заявления. До 1 июня Пенсионный фонд может получать с помощью этой системы информацию о реквизитах банковского счета человека для перечисления выплат. Постановление вступит в силу 14 декабря. Ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий выявлять и вести учет граждан, которым положена соцподдержка государства. Для этого вводят ЕГИССО. Авторы инициативы отмечали, что сейчас уровень доходов россиян за чертой бедности определяют по статистике Росстата, сообщает «Национальная служба новостей». По их мнению, там часто бывает неподтвержденная информация, которая записывается со слов граждан. Данные о доходах россиян система будет считать на основе статистики ПФР, Федеральной налоговой службы, МВД и Росреестра, передает агентство Nation News.