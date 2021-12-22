Новый год в Санкт-Петербурге пройдет без QR-кодов

Введение QR-кодов в общественных местах перенесли с 27 декабря на 2 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В Санкт-Петербурга после Нового года планируют ввести QR-коды в общественных местах, инициативу отложили на 2 января. Об этом рассказал вице-губернатор города Борис Пиотровский.

«Введение QR-кодов на предприятиях общепита и объектах розничной торговли переносится с 27 декабря на 2 января. В новогоднюю ночь общепит сможет работать без ограничений по времени», — указано в telegram-канале вице-губернатора Санкт-Петербурга Бориса Пиотровского. С 1 января заполняемость кинотеатров увеличат с 50% до 75%, передают « Невские новости ».

QR-коды в общественных местах действуют во многих регионах России. С 1 декабря их ввели в Сочи, Хабаровском крае, Калмыкии, Орловской, Челябинской и Омской областях. В Свердловской области с 22 декабря по 22 января отменили QR-коды при в входе в торговые центры. В регионе смогут работать в ночное время рестораны и кафе, но с QR-кодами, сообщает Vse42.ru.

В Госдуме в первом чтении одобрили законопроект о QR-кодах в общественных местах, передают «Дни.ру». Законопроект о введении ограничений в транспорте пока сняли с рассмотрения Госдумы, его хотят доработать.