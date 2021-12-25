Депутат Госдумы назвал сроки отмены QR-кодов в России. «Сами рассосутся»

26 декабря 2021 в 00:46 Размер текста - 17 +

Отменить QR-коды в России могут весной Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды Отменить QR-коды в России могут уже весной 2022 года. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. «Я думаю, что сейчас нам удалось кардинально изменить количество вакцинируемых. Мы видим, что у нас устойчивое идет падение как количества заражений, так и количества смертей, что не может не радовать. Поэтому у меня есть абсолютно четкое ощущение, что мы к марту-апрелю выйдем в нормальный режим, и, мне кажется, что сами по себе темы с QR-кодами просто рассосутся», — рассказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва». Ранее Государственная дума одобрила законопроект о введении QR-кодов для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры, общепита и розничной торговли. При этом в Госдуме сняли с рассмотрения федеральный законопроект об обязательном введении QR-код на транспорте. Президент России Владимир Путин заявил, что введение системы QR-кодов в новогодние праздники создаст множество проблем для людей, пишет RT. В «Единой России» сообщили, что законопроект о QR-кодах на транспорте требует значительной доработки, сообщает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Отменить QR-коды в России могут уже весной 2022 года. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. «Я думаю, что сейчас нам удалось кардинально изменить количество вакцинируемых. Мы видим, что у нас устойчивое идет падение как количества заражений, так и количества смертей, что не может не радовать. Поэтому у меня есть абсолютно четкое ощущение, что мы к марту-апрелю выйдем в нормальный режим, и, мне кажется, что сами по себе темы с QR-кодами просто рассосутся», — рассказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва». Ранее Государственная дума одобрила законопроект о введении QR-кодов для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры, общепита и розничной торговли. При этом в Госдуме сняли с рассмотрения федеральный законопроект об обязательном введении QR-код на транспорте. Президент России Владимир Путин заявил, что введение системы QR-кодов в новогодние праздники создаст множество проблем для людей, пишет RT. В «Единой России» сообщили, что законопроект о QR-кодах на транспорте требует значительной доработки, сообщает «Национальная служба новостей».