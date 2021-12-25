25 декабря 2021

Депутат Госдумы назвал сроки отмены QR-кодов в России. «Сами рассосутся»

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Отменить QR-коды в России могут весной Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Отменить QR-коды в России могут уже весной 2022 года. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

«Я думаю, что сейчас нам удалось кардинально изменить количество вакцинируемых. Мы видим, что у нас устойчивое идет падение как количества заражений, так и количества смертей, что не может не радовать. Поэтому у меня есть абсолютно четкое ощущение, что мы к марту-апрелю выйдем в нормальный режим, и, мне кажется, что сами по себе темы с QR-кодами просто рассосутся», — рассказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее Государственная дума одобрила законопроект о введении QR-кодов для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры, общепита и розничной торговли. При этом в Госдуме сняли с рассмотрения федеральный законопроект об обязательном введении QR-код на транспорте. Президент России Владимир Путин заявил, что введение системы QR-кодов в новогодние праздники создаст множество проблем для людей, пишет RT. В «Единой России» сообщили, что законопроект о QR-кодах на транспорте требует значительной доработки, сообщает «Национальная служба новостей».

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Отменить QR-коды в России могут уже весной 2022 года. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев. «Я думаю, что сейчас нам удалось кардинально изменить количество вакцинируемых. Мы видим, что у нас устойчивое идет падение как количества заражений, так и количества смертей, что не может не радовать. Поэтому у меня есть абсолютно четкое ощущение, что мы к марту-апрелю выйдем в нормальный режим, и, мне кажется, что сами по себе темы с QR-кодами просто рассосутся», — рассказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва». Ранее Государственная дума одобрила законопроект о введении QR-кодов для посещения массовых мероприятий, учреждений культуры, общепита и розничной торговли. При этом в Госдуме сняли с рассмотрения федеральный законопроект об обязательном введении QR-код на транспорте. Президент России Владимир Путин заявил, что введение системы QR-кодов в новогодние праздники создаст множество проблем для людей, пишет RT. В «Единой России» сообщили, что законопроект о QR-кодах на транспорте требует значительной доработки, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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