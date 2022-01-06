Центробанк РФ начнет в январе запуск новой валюты

07 января 2022 в 04:40 Размер текста - 17 +

Через три года на расчеты с его помощью придется 30% операций Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В январе 2022 года в России начнется запуск новой формы валюты — цифрового рубля. Об этом сообщили в Центробанке. «Пилотирование новой формы валюты начнется в январе 2022 года и продлится весь год. На первом этапе будет протестирована эмиссия и переводы между физлицами», — сообщили «Известиям» в Центробанке. На втором этапе— взаимодействие граждан и бизнеса, бизнеса между собой и бизнеса с государством. Как отмечает Банк России, в экспериментальную группу по запуску цифрового рубля вошли 12 банков. Среди них — «Сбер», ВТБ, «Альфа», Газпромбанк, Росбанк, «Тинькофф», ПСБ, ДОМ.РФ, «Ак Барс», СКБ Банк, банк «Союз» и ТКБ. Согласно прогнозу кредитных организаций, через три года после внедрения цифрового рубля на расчеты с его помощью придется 30% операций. Однако, как уточнили в ДОМ.РФ, планируется на добровольной основе набрать целевую группу лояльных и заинтересованных в тестировании цифрового рубля клиентов. Ранее руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика Никита Масленников заявил, что появление в России цифровой валюты чревато для финансовой системы не только новыми мошенническими схемами, но и падением банковской системы. С введением цифрового рубля торопиться не нужно, считает экономист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В январе 2022 года в России начнется запуск новой формы валюты — цифрового рубля. Об этом сообщили в Центробанке. «Пилотирование новой формы валюты начнется в январе 2022 года и продлится весь год. На первом этапе будет протестирована эмиссия и переводы между физлицами», — сообщили «Известиям» в Центробанке. На втором этапе— взаимодействие граждан и бизнеса, бизнеса между собой и бизнеса с государством. Как отмечает Банк России, в экспериментальную группу по запуску цифрового рубля вошли 12 банков. Среди них — «Сбер», ВТБ, «Альфа», Газпромбанк, Росбанк, «Тинькофф», ПСБ, ДОМ.РФ, «Ак Барс», СКБ Банк, банк «Союз» и ТКБ. Согласно прогнозу кредитных организаций, через три года после внедрения цифрового рубля на расчеты с его помощью придется 30% операций. Однако, как уточнили в ДОМ.РФ, планируется на добровольной основе набрать целевую группу лояльных и заинтересованных в тестировании цифрового рубля клиентов. Ранее руководитель Института современного развития по направлению финансы и экономика Никита Масленников заявил, что появление в России цифровой валюты чревато для финансовой системы не только новыми мошенническими схемами, но и падением банковской системы. С введением цифрового рубля торопиться не нужно, считает экономист.