Тишковец предупредил об аномальных морозах с ледяными иглами

12 января 2022 в 22:49 Размер текста - 17 +

В Москве прогнозируют до -20 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Ночью с 12 на 13 января в Москве будут сильные морозы, также могут появиться ледяные иглы из-за замерзания пара. Об этом сказал сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В предстоящую ночь в Москве ударят самые сильные с начала года морозы! На фоне повышенного атмосферного давления облака немного поредеют, и усилится радиационное выхолаживание приземного воздуха, что, наряду с северной тягой ветров, понизит показания термометров в столице до 20 градусов мороза, в Подмосковье: на юге -15…-20, на севере -20…-25, местами до -28», — сообщил Евгений Тишковец в своем Instagram. По его словам, на фоне аномального холода и повышенной влажности начнется вымораживание пара и в воздухе могут парить ледяные кристаллы. Метеорологи называют это явление ледяными иглами. Уже в четверг температура возрастет до -8-13 градусов, вечером ожидается потепление. Ранее россиян предупредили о потеплении. В центре и на севере Европейской части страны к выходным температура повысится на 20 градусов, а атмосферное давление упадет. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Ночью с 12 на 13 января в Москве будут сильные морозы, также могут появиться ледяные иглы из-за замерзания пара. Об этом сказал сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В предстоящую ночь в Москве ударят самые сильные с начала года морозы! На фоне повышенного атмосферного давления облака немного поредеют, и усилится радиационное выхолаживание приземного воздуха, что, наряду с северной тягой ветров, понизит показания термометров в столице до 20 градусов мороза, в Подмосковье: на юге -15…-20, на севере -20…-25, местами до -28», — сообщил Евгений Тишковец в своем Instagram. По его словам, на фоне аномального холода и повышенной влажности начнется вымораживание пара и в воздухе могут парить ледяные кристаллы. Метеорологи называют это явление ледяными иглами. Уже в четверг температура возрастет до -8-13 градусов, вечером ожидается потепление. Ранее россиян предупредили о потеплении. В центре и на севере Европейской части страны к выходным температура повысится на 20 градусов, а атмосферное давление упадет. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.