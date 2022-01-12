Тишковец предупредил об аномальных морозах с ледяными иглами

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Морозные дни. Тюмень, снег, зима, деревья, деревья в снегу, зимний пейзаж, мороз, холод, снег на деревьях, снег на ветках
В Москве прогнозируют до -20 градусов Фото:

Ночью с 12 на 13 января в Москве будут сильные морозы, также могут появиться ледяные иглы из-за замерзания пара. Об этом сказал сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В предстоящую ночь в Москве ударят самые сильные с начала года морозы! На фоне повышенного атмосферного давления облака немного поредеют, и усилится радиационное выхолаживание приземного воздуха, что, наряду с северной тягой ветров, понизит показания термометров в столице до 20 градусов мороза, в Подмосковье: на юге -15…-20, на севере -20…-25, местами до -28», — сообщил Евгений Тишковец в своем Instagram.

По его словам, на фоне аномального холода и повышенной влажности начнется вымораживание пара и в воздухе могут парить ледяные кристаллы. Метеорологи называют это явление ледяными иглами. Уже в четверг температура возрастет до -8-13 градусов, вечером ожидается потепление.

Ранее россиян предупредили о потеплении. В центре и на севере Европейской части страны к выходным температура повысится на 20 градусов, а атмосферное давление упадет. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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Ночью с 12 на 13 января в Москве будут сильные морозы, также могут появиться ледяные иглы из-за замерзания пара. Об этом сказал сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «В предстоящую ночь в Москве ударят самые сильные с начала года морозы! На фоне повышенного атмосферного давления облака немного поредеют, и усилится радиационное выхолаживание приземного воздуха, что, наряду с северной тягой ветров, понизит показания термометров в столице до 20 градусов мороза, в Подмосковье: на юге -15…-20, на севере -20…-25, местами до -28», — сообщил Евгений Тишковец в своем Instagram. По его словам, на фоне аномального холода и повышенной влажности начнется вымораживание пара и в воздухе могут парить ледяные кристаллы. Метеорологи называют это явление ледяными иглами. Уже в четверг температура возрастет до -8-13 градусов, вечером ожидается потепление. Ранее россиян предупредили о потеплении. В центре и на севере Европейской части страны к выходным температура повысится на 20 градусов, а атмосферное давление упадет. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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