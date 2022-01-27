Новгородские силовики предотвратили массовое убийство в школе

27 января 2022 в 17:07 Размер текста - 17 +

Школьники собирались изготовить взрывное устройство Фото: Анна Майорова © URA.RU В Нижнем Новгороде силовики предотвратили массовое убийство в школе. Его готовила группа подростков. «В Нижнем Новгороде предотвращено вооруженное нападение на школу. 17-летний Артем, 16-летний Андрей и 16-летний Егор планировали совершить массовое убийство в школе №121», — передает telegram-канал «112». В их квартирах прошли обыски, силовики изъяли личные дневники школьников с планами нападения и инструкциями по изготовлению самодельных взрывных устройств. Также у них нашли схемы расположения видеокамер в учебном заведении. Отмечается, что несовершеннолетние были подписаны на закрытый telegram-канал, где публиковались призывы к совершению насилия в образовательных учреждениях. Его администратором был подростков из Украины, передает сайт MK.RU . Школьников отправили на обследование в психиатрическую больницу. Обсуждается вопрос о заведении уголовного дела, сообщает Nation News. Ранее в России предложили разработать план действий для педагогов в случае нападения на образовательные учреждения. С такой инициативой в правительственную комиссию по профилактике правонарушений. Также предлагается проводить тренировки для педагогов и учащихся с отработкой алгоритма поведения при таких ситуациях. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Нижнем Новгороде силовики предотвратили массовое убийство в школе. Его готовила группа подростков. «В Нижнем Новгороде предотвращено вооруженное нападение на школу. 17-летний Артем, 16-летний Андрей и 16-летний Егор планировали совершить массовое убийство в школе №121», — передает telegram-канал «112». В их квартирах прошли обыски, силовики изъяли личные дневники школьников с планами нападения и инструкциями по изготовлению самодельных взрывных устройств. Также у них нашли схемы расположения видеокамер в учебном заведении. Отмечается, что несовершеннолетние были подписаны на закрытый telegram-канал, где публиковались призывы к совершению насилия в образовательных учреждениях. Его администратором был подростков из Украины, передает сайт MK.RU. Школьников отправили на обследование в психиатрическую больницу. Обсуждается вопрос о заведении уголовного дела, сообщает Nation News. Ранее в России предложили разработать план действий для педагогов в случае нападения на образовательные учреждения. С такой инициативой в правительственную комиссию по профилактике правонарушений. Также предлагается проводить тренировки для педагогов и учащихся с отработкой алгоритма поведения при таких ситуациях.