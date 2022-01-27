Новгородские силовики предотвратили массовое убийство в школе

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«Урок здоровья» в гимназии №2. Екатеринбург, гимназия, урок, учебник, школа, школьники, образование, школьное образование, старшеклассники
Школьники собирались изготовить взрывное устройство Фото:

В Нижнем Новгороде силовики предотвратили массовое убийство в школе. Его готовила группа подростков.

«В Нижнем Новгороде предотвращено вооруженное нападение на школу. 17-летний Артем, 16-летний Андрей и 16-летний Егор планировали совершить массовое убийство в школе №121», — передает telegram-канал «112».

В их квартирах прошли обыски, силовики изъяли личные дневники школьников с планами нападения и инструкциями по изготовлению самодельных взрывных устройств. Также у них нашли схемы расположения видеокамер в учебном заведении.

Отмечается, что несовершеннолетние были подписаны на закрытый telegram-канал, где публиковались призывы к совершению насилия в образовательных учреждениях. Его администратором был подростков из Украины, передает сайт MK.RU. Школьников отправили на обследование в психиатрическую больницу. Обсуждается вопрос о заведении уголовного дела, сообщает Nation News.

Ранее в России предложили разработать план действий для педагогов в случае нападения на образовательные учреждения. С такой инициативой в правительственную комиссию по профилактике правонарушений. Также предлагается проводить тренировки для педагогов и учащихся с отработкой алгоритма поведения при таких ситуациях.

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В Нижнем Новгороде силовики предотвратили массовое убийство в школе. Его готовила группа подростков. «В Нижнем Новгороде предотвращено вооруженное нападение на школу. 17-летний Артем, 16-летний Андрей и 16-летний Егор планировали совершить массовое убийство в школе №121», — передает telegram-канал «112». В их квартирах прошли обыски, силовики изъяли личные дневники школьников с планами нападения и инструкциями по изготовлению самодельных взрывных устройств. Также у них нашли схемы расположения видеокамер в учебном заведении. Отмечается, что несовершеннолетние были подписаны на закрытый telegram-канал, где публиковались призывы к совершению насилия в образовательных учреждениях. Его администратором был подростков из Украины, передает сайт MK.RU. Школьников отправили на обследование в психиатрическую больницу. Обсуждается вопрос о заведении уголовного дела, сообщает Nation News. Ранее в России предложили разработать план действий для педагогов в случае нападения на образовательные учреждения. С такой инициативой в правительственную комиссию по профилактике правонарушений. Также предлагается проводить тренировки для педагогов и учащихся с отработкой алгоритма поведения при таких ситуациях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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