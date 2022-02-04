В Химках на годовалого ребенка с 25-го этажа упала глыба льда

На годовалого ребенка упала глыба льда с 25-го этажа. Малыш чудом оказался жив.
У мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ссадины, сообщает «РенТВ». Известно, что ребенка госпитализировали в одну из больниц Москвы. В настоящее время устанавливаются все детали обстоятельства.
На днях стало известно о случае в Подмосковье, когда сосулька упала на мать и двух детей. У женщины диагностировали ушиб голени. Дети в возрасте пяти и девяти лет получили черепно-мозговые травмы. Инцидент произошел недалеко от дома пострадавшей семьи.
На годовалого ребенка упала глыба льда с 25-го этажа. Малыш чудом оказался жив. У мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ссадины, сообщает «РенТВ». Известно, что ребенка госпитализировали в одну из больниц Москвы. В настоящее время устанавливаются все детали обстоятельства. На днях стало известно о случае в Подмосковье, когда сосулька упала на мать и двух детей. У женщины диагностировали ушиб голени. Дети в возрасте пяти и девяти лет получили черепно-мозговые травмы. Инцидент произошел недалеко от дома пострадавшей семьи.