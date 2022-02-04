04 февраля 2022

В Химках на годовалого ребенка с 25-го этажа упала глыба льда

© Служба новостей «URA.RU»
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Сосульки, оттепель. Курган, сосульки
В настоящее время малыш находится под присмотром специалистов Фото:

На годовалого ребенка упала глыба льда с 25-го этажа. Малыш чудом оказался жив.

У мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ссадины, сообщает «РенТВ». Известно, что ребенка госпитализировали в одну из больниц Москвы. В настоящее время устанавливаются все детали обстоятельства.

На днях стало известно о случае в Подмосковье, когда сосулька упала на мать и двух детей. У женщины диагностировали ушиб голени. Дети в возрасте пяти и девяти лет получили черепно-мозговые травмы. Инцидент произошел недалеко от дома пострадавшей семьи.

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На годовалого ребенка упала глыба льда с 25-го этажа. Малыш чудом оказался жив. У мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и многочисленные ссадины, сообщает «РенТВ». Известно, что ребенка госпитализировали в одну из больниц Москвы. В настоящее время устанавливаются все детали обстоятельства. На днях стало известно о случае в Подмосковье, когда сосулька упала на мать и двух детей. У женщины диагностировали ушиб голени. Дети в возрасте пяти и девяти лет получили черепно-мозговые травмы. Инцидент произошел недалеко от дома пострадавшей семьи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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