Путин поручил экономистам работать на экспорт «Спутника V»

Путин утвердил состав наблюдательного совета РФПИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент России Владимир Путин утвердил состав наблюдательного совета Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), занимающегося экспортом и пиаром вакцины «Спутник V», еще на пять лет. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Экспортом вакцины «Спутник V» будут заниматься кураторы экономической сферы РФ.

«Назначить членами наблюдательного совета АО „Управляющая компания РФПИ“ сроком на пять лет следующих лиц», — говорится в документе. В совет вошли спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, первый вице-премьер Андрей Белоусов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, помощник президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, а также управляющий директор Parnasse International Sarlau, экс-глава МВФ Доминик Стросс-Кан и заведующий кафедрой «Государственно-частное партнерство» в Финансовом университете при правительстве, экс-глава ВЭБа Владимир Дмитриев. Глава РПФИ Кирилл Дмитриев является членом наблюдательного совета по должности, уточняется в указе.

РФПИ осуществляет прямые инвестиции в лидирующие и перспективные российские компании совместно с ведущими инвесторами мира. Фонд также выступает инвестором первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса «Спутник V», разработанной НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи. 30 декабря Фонд прямых инвестиций предоставил ВОЗ всю документацию, необходимую для продолжения процесса одобрения вакцины против COVID-19.

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