Поставки китайских смартфонов в Россию сократились в два раза

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Китайский бренд смартфонов занимает около 60% российского рынка Фото:
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Китайские производители смартфонов сокращают свои поставки в Россию в два раза из-за падения курса рубля. Среди них — Xiaomi, Oppo и Huawei. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

«Китайские поставки смартфонов в Россию падают на фоне обвала рубля», — опубликовано в газете. Там отметили, что китайская продукция занимает примерно 60% от всего российского рынка гаджетов. В компаниях еще не комментировали ситуацию.

Ранее сообщалось, что компания Sony объявила о приостановке поставок в РФ программного обеспечения, а также продажи приставок PlayStation. Об этом сообщил американский телеканал CNBC.

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Китайские производители смартфонов сокращают свои поставки в Россию в два раза из-за падения курса рубля. Среди них — Xiaomi, Oppo и Huawei. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники. «Китайские поставки смартфонов в Россию падают на фоне обвала рубля», — опубликовано в газете. Там отметили, что китайская продукция занимает примерно 60% от всего российского рынка гаджетов. В компаниях еще не комментировали ситуацию. Ранее сообщалось, что компания Sony объявила о приостановке поставок в РФ программного обеспечения, а также продажи приставок PlayStation. Об этом сообщил американский телеканал CNBC.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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