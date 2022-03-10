Поставки китайских смартфонов в Россию сократились в два раза

Китайский бренд смартфонов занимает около 60% российского рынка Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Китайские производители смартфонов сокращают свои поставки в Россию в два раза из-за падения курса рубля. Среди них — Xiaomi, Oppo и Huawei. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

«Китайские поставки смартфонов в Россию падают на фоне обвала рубля», — опубликовано в газете. Там отметили, что китайская продукция занимает примерно 60% от всего российского рынка гаджетов. В компаниях еще не комментировали ситуацию.

Ранее сообщалось, что компания Sony объявила о приостановке поставок в РФ программного обеспечения, а также продажи приставок PlayStation. Об этом сообщил американский телеканал CNBC.