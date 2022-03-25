Российские военнослужащие точным ударом уничтожили топливную базу в населенном пункте Калиновка под Киевом. Как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, это была крупнейшая из оставшихся у ВСУ баз горючего.
«Уничтожена крупнейшая из оставшихся у Вооруженных сил Украины топливных баз. Она поставляла горючее воинским частям в центральной части страны», — сказал Конашенков. Трансляция брифинга доступна в telegram-канале Минобороны РФ.
Кроме того, за минувшие сутки:
- российские средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника;
- авиация ВС России поразила 51 военный объект, в том числе два ЗРК «Бук М-1» и радиолокатор С-300 в районе Днепропетровска;
- группа «Ночных охотников» вертолетов Ка-52 и Ми-28Н уничтожила 24 единицы боевой техники, в том числе семь танков;
- всего с начала спецоперации на Украине были уничтожены 204 ЗРК, 1587 танков и других боевых бронированных машин, 163 установки РСЗО, 636 орудий полевой артиллерии и минометов, 261 беспилотник и 1397 единиц военной автоспецтехники.
Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Войска Минобороны РФ наносят высокоточные удары, уничтожая объекты военной инфраструктуры ВСУ и боевую технику, стараясь не причинять разрушения гражданским зданиям.
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