Под Киевом ударами «Калибров» уничтожена топливная база ВСУ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, взрыв, бомбардировка
Крупнейшая из оставшихся у ВСУ баз горючего уничтожена (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие точным ударом уничтожили топливную базу в населенном пункте Калиновка под Киевом. Как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, это была крупнейшая из оставшихся у ВСУ баз горючего.

«Уничтожена крупнейшая из оставшихся у Вооруженных сил Украины топливных баз. Она поставляла горючее воинским частям в центральной части страны», — сказал Конашенков. Трансляция брифинга доступна в telegram-канале Минобороны РФ.

Кроме того, за минувшие сутки:

  • российские средства ПВО сбили четыре украинских беспилотника;
  • авиация ВС России поразила 51 военный объект, в том числе два ЗРК «Бук М-1» и радиолокатор С-300 в районе Днепропетровска;
  • группа «Ночных охотников» вертолетов Ка-52 и Ми-28Н уничтожила 24 единицы боевой техники, в том числе семь танков;
  • всего с начала спецоперации на Украине были уничтожены 204 ЗРК, 1587 танков и других боевых бронированных машин, 163 установки РСЗО, 636 орудий полевой артиллерии и минометов, 261 беспилотник и 1397 единиц военной автоспецтехники.

Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Войска Минобороны РФ наносят высокоточные удары, уничтожая объекты военной инфраструктуры ВСУ и боевую технику, стараясь не причинять разрушения гражданским зданиям.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские военнослужащие точным ударом уничтожили топливную базу в населенном пункте Калиновка под Киевом. Как сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, это была крупнейшая из оставшихся у ВСУ баз горючего. «Уничтожена крупнейшая из оставшихся у Вооруженных сил Украины топливных баз. Она поставляла горючее воинским частям в центральной части страны», — сказал Конашенков. Трансляция брифинга доступна в telegram-канале Минобороны РФ. Кроме того, за минувшие сутки: Спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Как пояснял президент России Владимир Путин, операция носит освободительный характер: планов по оккупации территории Украины и нанесению вреда мирным гражданам у российских войск нет. Войска Минобороны РФ наносят высокоточные удары, уничтожая объекты военной инфраструктуры ВСУ и боевую технику, стараясь не причинять разрушения гражданским зданиям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...